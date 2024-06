Xóchitl Gálvez afirma que se define el futuro de México: “No será un día de campo”

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez aseguró que los mexicanos tienen este domingo, la posibilidad de elegir al México que quieren. Al salir de su casa en la colonia Reforma Social, Galvez Ruiz aseguró que la jornada electoral no será un día de campo, y reconoció a todos los ciudadanos que participan para garantizar el voto.

Hoy los mexicanos van a definir qué futuro quieren, y decirle a todos los mexicanos que están organizando esta elección, mi más sincero reconocimiento por el esfuerzo que van a hacer; a los que van a cuidar el voto de los partidos, mi respeto, mi reconocimiento y que aguanten. Va a hacer una jornada dura, difícil, reñida, no es un día de campo cuando se creía que este era un trámite”, expuso.

Sigue leyendo:

Minuto a minuto: la cobertura completa de Xóchitl Gálvez en las elecciones 2024

Paridad de género ¿Qué está en juego en 2024?

Xóchitl Gálvez tuvo que esperar en la fila para votar. Foto: Jorge Almaquio

Xóchitl Gálvez fue acompañada por sus hijos

Acompañada de sus hijos Diana y Juan Pablo, y el candidato a alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, comentó que hay una gran participación y reiteró que si la gente participa en estos comicios, México gana.

Lamentó no obstante, que se llegue a estos comicios con una campaña violenta, en donde 25 candidatos no llegaron al final, y con una contienda inequitativa en donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha metido las manos.

Ya no fue una jornada tranquila, por cierto, lamento mucho que más de 25 personas no lleguen a esta jornada.. Se habla de 25, de 30 pero ellos no están en esta jornada y eso si es muy lamentable, la jornada más violenta en la historia no es positivo”. ¿Piensa que hoy haya algún problema?, se le preguntó y respondió:

“Ya fue una contienda inequitativa, ya el Presidente se metió todo lo que quiso, apoyó a su candidata todo lo que quiso, pero a pesar de eso, lo mexicano van a tomar la decisión el día de hoy”, Xóchitl Gálvez.

Xóchitl Gálvez fue acompañada por sus hijos. Foto: Captura de pantalla

Xóchitl Gálvez esperó que votaran 150 personas antes

Tras señalar que ayer habló con la esposa del candidato de Coyuca de Benítez, Guerrero, que fue asesinado hace unos días, y a quien le reconoció su valentía por asumir la candidatura, Xóchitl Gálvez aseguró no estar nerviosa y señaló que eso le preocupa.

La abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD, camino de su casa a la Escuela Primaria “El Chamizal”, y en su recorrido fue arropada por los vecinos de la zona con gritos de respaldo.

No obstante, al formarse en la fila de poco más de 150 personas, alguna de ellas le gritaron “arriba la 4T”, y n incluso uno la increpó y le gritó “eres una ignorante, no te queremos”, entre otras frases, lo que provocó que algunos acompañantes le respondieran a esta persona, quien se retiró entre gritos, sin que la situación pasara a mayores.