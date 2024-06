Elecciones 2024: Mexicanos abarrotan las calles de Houston para votar en el Consulado | VIDEOS

Las oficinas consulares mexicanas establecidas en Houston, Texas fueron habilitadas como módulos receptores de votación para la jornada electoral de este domingo 2 de junio y tal como se esperaba, se registró una alta participación ciudadana, prueba de ello es que se registraron filas kilométricas de personas con nacionalidad mexicana que acudieron a ejercer su derecho al voto.

Esta oficina del consulado mexicano se ubica en el número 10555 de Richmond Ave, Houston, Texas y desde que se abrió el módulo receptor de votaciones se reportó una alta afluencia de ciudadanos mexicanos, quienes tuvieron que hacer fila para esperar su turno, no obstante, la cantidad de personas fue tan grande que las filas se extendieron por varias cuadras a la redonda.

Cabe mencionar que, durante la mañana y parte de la tarde de este domingo 2 de junio Houston, Texas registro temperaturas superiores a los 30 grados, sin embargo, los mexicanos y mexicanas que acudieron a ejercer su derecho al voto se protegieron del sol con enormes y coloridas sombrillas, con sombreros, gorras de pescados y otros más buscaban refrescarse abanicándose con algunos documentos que tenían a la mano, no obstante, no se reportó ningún tipo de incidencia médico ni de alguna otra circunstancia que alterara el orden.

Hasta el momento, María Elena Orantes López, la Cónsul General en Houston todavía no ha emitido ninguna declaración para dar un balance de la jornada, sin embargo, se espera que en cuando finalice la jornada electoral pueda salir a ofrecer algún mensaje en torno a la participación ciudadana registrada.

¿Qué cargos pueden elegir los mexicanos que se encuentran en el extranjero?

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional Electoral (INE), los mexicanos que radiquen en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en distintos cargos, los cuales, dependerán de su localidad de origen:

Presidencia: Todas las entidades

Senaduría: Todas las entidades:

Gubernatura: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán.

Jefatura de Gobierno: Ciudad de México

Diputación Migrante: Ciudad de México y Oaxaca

Diputación de Representación Proporcional: Jalisco

Para poder participar en esta jornada electoral, los mexicanos radicados en el extranjero solo deben presentarse en el módulo con su credencial para votar vigente y manifestar su intención de voto por medio de alguna de las modalidades de votación (electrónica por internet, vía postal o presencial).

Además de Houston, en Estados Unidos se habilitaron módulos receptores de votos en Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Los Ángeles, New Brunswick, New York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y Washington D. C., por su parte en Canadá se habilitó uno más en Montreal y en Europa en Madrid y París.

Videos de Juan Guevara