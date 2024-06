Al menos 2 heridos con arma de fuego en un ataque de grupos de choque de Aldo Ledezma

Al menos dos personas resultaron heridas por disparo de arma de fuego, luego de que un grupo de choque identificado con el candidato de la alianza "Fuerza y Corazón por México", Aldo Ledezma, atacara a un grupo de ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones de la escuela Juana de Asbaje, en el fraccionamiento Hacienda Cuautitlán.

Este hecho quedó registrado en diversos videos grabados por vecinos de la zona, quienes reportaron que hubo violencia, y también la declaración preliminar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de los lesionados

Según los lesionados, se encontraban observando el desarrollo de la elección cuando llegó un convoy de al menos diez autos, entre ellas cuatro camionetas con hombres armados y sin mediar palabra comenzaron a disparar, con armas de calibre 22 y 9mm, mismas que tenían silenciador.

En la confusión las víctimas corrieron para buscar salvaguardarse e incluso vecinos de la zona abrieron sus puertas para darles resguardo.

En la refriega Alán Ricardo “N” y Jhonathan Uriel “N” a de 23 y 37 años resultaron heridos en el brazo y en la mano respectivamente, por lo que fueron traslados al médico.

Respecto a estos hechos Alán Ricardo “N” narró lo siguiente:

“Nosotros estábamos en las inmediaciones de la escuela observando como se llevaba a cabo la jornada, cuando de pronto llegaron muchos autos, llenos de hombres que gritaban el nombre de un tal Aldo, nosotros al verlos, nos subimos al monte que hay ahí nos subimos al monte este ya estábamos arriba Y cuando se emparejaron a nuestra misma altura y empezaron a detonar las armas, todas las camionetas venían hacia nosotros, no hubo ninguna camioneta que no detonara sus armas, empezamos a correr hacia el terreno baldío este cuando me di vuelta sentí el impacto en mi brazo derecho” afirmó el lesionado.