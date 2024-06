Reforma al poder judicial debilita al sistema de justicia en México: Jorge Romero

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, aseguró este domingo que la reforma al Poder Judicial, con la cual se prevé que los jueces en el país puedan ser seleccionados por voto popular, debilita al sistema de justicia en el país y no asegura que quien quede en dichos cargos “cuente con el perfil técnico requerido”.

“Somos una oposición responsable. Antes de discutir cada reforma las vamos a analizar minuciosamente, estando dispuestos a escuchar a todas y a todos. No vamos a oponernos solamente porque venga del oficialismo, pero sí advertimos que en el PAN no coincidimos con una reforma judicial que busca debilitar nuestro sistema de contrapesos, además de que elegir a los jueces mediante voto popular, no asegura que quienes desempeñen eventualmente dichos cargos, cuenten con el perfil técnico requerido y no tengan afinidades políticas”, dijo Romero Herrera.

Ante declaraciones del gobierno y de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, donde señalan que las reformas constitucionales se empezarán a discutir pronto, el diputado panista, Jorge Romero, señaló que el proceso de discusión y dictaminación de dichas reformas se debe escuchar por todas las fuerzas políticas.

“Estamos hablando de diversas reformas constitucionales y de leyes secundarias que plantean cambios sumamente profundos para nuestro México, por lo que es indispensable que se escuche la voz de todas las fuerzas políticas por igual, así como a expertas y expertos, y a la sociedad civil”.

Respecto al hecho de que Claudia Sheinbaum anunció foros de Parlamento Abierto para el análisis de las reformas constitucionales, Romero Herrera como presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja (Jucopo) destacó que de darse dichos foros, deben ser ejercicios democráticos libres, transparentes y que sus conclusiones verdaderamente sean tomadas en cuenta para los proyectos finales de dichas reformas.

Advierte contra encuestas para conocer la opinión de ciudadanos

Respecto a que este fin de semana Morena realizará una encuesta nacional para conocer la opinión de la ciudadanía sobre las reformas al Poder Judicial propuestas en el "Plan C", resultados que estarían presentando el día de mañana, Romero Herrera advirtió que es “peligroso y puede ser para una democracia que el partido oficialista realice encuestas sin una metodología clara y que lo expresen como la voz del pueblo”.

El legislador hizo un llamado al oficialismo a velar por el bien de México y a no debilitar a nuestro Poder Judicial, recordando que las declaraciones donde Morena asegura que aprobarán su reforma judicial, ha desatado un caos para la economía nacional, llegando al punto “donde el dólar ya ha tocado la barrera de los 19 pesos por dólar”.