Jueces elegidos por el pueblo

El Doctor Patán hace un llamado a la Compañera Presidenta Electa (CPE) a secundar sin cortapisas, sin cálculos conservadores sobre la bolsa o el dólar, la reforma al poder Judicial que propone nuestro Líder Eterno, el Quinto Presidente Más Popular del Mundo (QPMPDM). Es hora ya de transformar de raíz ese poder corrupto, heredado de los años de depredación neoliberal. Es hora de que las decisiones las tome el pueblo. Es hora de “batrizar” el mundo fifí de los jueces, los magistrados, los ministros. Una, dos, mil Lenias, sí, señor. Esto ya cambió.

Su doctor de cabecera no puede sino imaginar, con una sonrisa cincelada revolucionariamente, la satisfacción inmejorable que produce la justicia. Me refiero a la justicia de a de veras. La justicia popular.

–Señor juez, mi cliente ha acreditado con apego a Derecho la propiedad de las tierras invadidas. Tengo aquí todas las pruebas: escrituras, registro de la propiedad, testimonios de los vecinos, el testamento donde consta que el predio le fue heredado por su señor padre en 1998.

–¡Ah, hijo de su reputísima madre! ¿Desde cuando es un delito la invasión de tierras?

–Así consta en las leyes, señor juez. Para empezar, la Constitución garantiza la propiedad privada, como usted sabe.

–Na, no mames. Eso no es lo que nos enseñaron en Cúspide, ¿eh? A propósito, si alguien en la sala quiere inscribirse este semestre, tiene 70% de descuento en la Academia de Derecho Popular. Digan que van de mi parte. Yo personalmente voy a dar “Derecho Constitucional 1”, y les regalo dos puntos de la calificación final si van antes del miércoles. Eso sí, con el recibo del pago de la inscripción, ¿eh? No que sea uno desconfiado. Primero Dios, la gente es decente. Pero papelito habla, canijos.

–Para volver a nuestro caso, señor juez, dicho con todo respeto…

–Aguántame las carnitas, ojete. Luego andas suplicando que te acepte tus pinches papeles. Ah, una corrección. Se llama “Academia de Derecho del Bienestar”, no “Popular”. Les dejo unos volantes en el escritorio. Llévense varios, para sus amistades. Si llevan a tres personas, les damos un 5% adicional.

Sí, urge esa transformación. En todos los ámbitos, en todos los temas centrales de la agenda nacional, desde los feminicidios, hasta la protección del medio ambiente, hasta la imposición de los libros de texto de mi Marx. De hecho, el Doctor Patán, pese a su pasión bien conocida por los menesteres hipocráticos, está considerando seriamente aprovechar ese 70% de descuento. O, porque por el pueblo, todo, apostar a lo grande y tratar de entrar a Cúspide. Es más: a Humanitas, esa Libre de Derecho del Bienestar. Ya me vi: #MinistroPatán2030. Ministra Batres: échele la mano a su futuro colega y fírmeme una carta de recomendación, no sea así. Yo se la redacto y la mando a donde me diga.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

