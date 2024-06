Claudia Sheinbaum analizará la propuesta de la licencia única de manejo

En temas de movilidad, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, no solo se encargará en su administración de apoyar principales proyectos eléctricos de movilidad para las urbes como el Cablebús o Metrobús, sino también impulsará otros para quienes tienen un vehículo privado.

De acuerdo con la Dra. Sheinbaum, se encuentra analizando la propuesta de una licencia única de manejo a nivel nacional. “Es decir, que haya licencia permanente y que, en todo caso, si has cometido múltiples infracciones, pues ya que cada estado decida las sanciones al conductor [...] Estoy de acuerdo en la licencia permanente”, resaltó.

En el caso de la Ciudad de México, indicó que hablará con Clara Brugada, virtual jefa de Gobierno de la capital del país, para aterrizar este tema en la principal ciudad del país para el siguiente sexenio.

Sheinbaum se reunirá con Brugada la tarde de hoy. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recuerda el programa fotocívicas

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum detalló que si bien la licencia de manejo permanente no se pudo concluir en su administración como jefa de Gobierno de CDMX quitó las fotomultas para dar paso al programa fotocívicas.

“La ciudadanía en vez de pagar la multa, lo que hace es en la primera multa que le llega es un examen, en la segunda un examen más complicado y en la tercera tiene que hacer trabajos comunitarios para la comunidad. De esa manera no importa el nivel económico que tengas, la sanción es la misma. Que a lo mejor quien tiene muchos recursos económicos paga cinco fotomultas y no le importa, en cambio, así, pues todo mundo aprende el reglamento de tránsito y hace su trabajo comunitario”, reveló la ex jefa de Gobierno.