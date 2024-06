Análisis poselectoral en "A Fuego Lento": el triunfo de Morena y el futuro de la oposición

Durante la mesa de análisis emitida durante el programa "A Fuego Lento", de Heraldo Media Group, Isaías Robles realizó una observación profunda sobre "El recuento de los daños" tras las elecciones del pasado dos de julio, en donde el Movimiento de Regeneración Nacional, prácticamente arrolló a la oposición en casi toda la República b.

Como parte del análisis, Adriana Dávila, aspirante a la dirigencia del PAN, comentó sobre el futuro de la alianza opositora tras el resultado de los comicios, así como las tareas de "reconstrucción" que el Partido Acción Nacional deberá realizar en un futuro cercano.

Adriana Dávila busca la reconstrucción del PAN

Adriana Dávila, aspirante a la dirigencia del PAN, comentó sobre el futuro de la alianza opositora y las tareas de "reconstrucción" que el Partido Acción Nacional deberá realizar. "Debemos organizar mejor al partido", expresó Dávila, señalando también las acciones negativas dentro del partido. "La distribución de posiciones olvida el origen del partido y su propósito".

Dávila destacó la importancia de regresar a los principios fundacionales del PAN, como el federalismo y la defensa de los derechos humanos, mencionando que estos alejaron al partido de los ciudadanos. "La gente ya no nos reconoce", afirmó, subrayando la necesidad de un proceso de autocrítica.

¿Existe la ética en la dirigencia del PAN?

Sobre la permanencia de Marko Cortés en la dirigencia, Dávila fue clara: "Por ética, el dirigente tuvo que haber entregado cuentas y resultados, pero no lo va a hacer. Me parece inútil pedir que renuncie porque no lo va a hacer".

También pidió no repetir los errores del pasado en el próximo proceso de elección de la dirigencia, destacando que el partido enfrenta un reto monumental.

José Encarnación Alfaro cuestiona el futuro del PRI

José Encarnación Alfaro, exsecretario de Organización del CEN del PRI, explicó que la situación del partido ha sido crítica desde 2018. "Correspondía a la nueva dirigencia convocar a una asamblea para renovar el partido, cosa que no hizo y fue un acto sumamente irresponsable".

Alfaro insistió en que Alejandro Moreno debe actuar con consecuencia y cumplir con la sentencia del tribunal, dejando la dirigencia nacional del PRI.

Ángel Ávila explica el fracaso del PRD

Ángel Ávila, exrepresentante del PRD ante el Consejo General del INE, comentó sobre el balance reciente dentro del extinto partido. "Se hizo un análisis sobre el futuro legislativo del PRD, tenemos la esperanza de recuperar el registro", dijo Ávila, haciendo también una reflexión autocrítica respecto al resultado electoral.

Reconoció que el partido se confió después de 2021 y no supo leer el voto oculto. "Si logramos el registro, debemos reconstruir el partido desde los cimientos; si no, tendremos que acercarnos a otras fuerzas políticas".

Amado Avendaño explica las aspiraciones del Frente Cívico Nacional

Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, explicó que buscarán agendas para proteger el poder judicial, los poderes autónomos y la viabilidad de crear una nueva fuerza política en México. "Esto va a ser muchísimo más grande, necesitamos hacer mesas de diálogo donde se puedan realizar mesas de trabajo", afirmó Avendaño.

Además, aseguró que la gente está harta y distanciada de la clase política, subrayando que hay una crisis de representación.