Candidata Lourdes Paz plantea acciones para un Iztacalco más seguro y confiable

La candidata a la alcaldía de Iztacalco por la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia”, Lourdes Paz, anunció que durante su gobierno se destinarán mayores recursos para la seguridad en la alcaldía, esto de la mano de una buena administración del gasto público.

A través de un video difundido en redes sociales, Paz presentó sus propuestas en materia de seguridad: más policías en las calles; cobertura total con cámaras monitoreadas por la alcaldía y conectadas al C5; y construcción de senderos seguros.

Sigue leyendo:

Clara Brugada presenta su plan para integrar a las personas con discapacidad en la CDMX

Clara Brugada promete desaparecer los microbuses de la CDMX

Llama al voto de los habitantes

La candidata aseguró que, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, hará de Iztacalco un lugar más seguro y con un gobierno que transmita confianza a la gente.

Finalmente, Lourdes Paz hizo un llamado para que las y los iztacalaquenses salgan a votar el próximo 02 de junio por las y los candidatos de Morena en Iztacalco, la Ciudad de México y la presidencia de la República.