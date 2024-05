Espacios dignos para la infancia de Guadalajara, promete Chema Martínez

Al recorrer la tradicional colonia Atlas, el candidato de coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco (Morena, PVEM, PT, Futuro y Hagamos), José María Martínez observó parques descuidados y prometió que los niños tendrán espacios dignos para divertirse y desarrollarse.

"Miren nada más cómo están los juegos del centro cultural (Atlas). La verdad es que esta es una circunstancia que no merecemos en Guadalajara. Nuestras niñas y niños tienen que tener un lugar digno para su convivencia, para que puedan desarrollarse en paz, con seguridad, pero también con actividades que les permitan una recreación segura... Vamos a cambiar esto. Vamos a hacer mejor las cosas, para que las niñas y los niños de Guadalajara vivan mejor, a darle", dijo.

En los parques de Guadalajara habrá exposiciones de arte y cultura, adelantó

El candidato morenista a Guadalajara promete apoyo a los jóvenes que todavía no se ha titulado. Crédito: Especial

Como fan futbolero, Chema Martínez asistió al partido entre los Leones Negros y Atlético La Paz, estuvo gritando y festejando cada uno de los tres goles que permitieron el pase de los felinos a la final de la Liga Expansión, misma que se jugará el miércoles y domingo próximos.



El candidato morenista a Guadalajara promete apoyo a los jóvenes que todavía no se ha titulado de la universidad para que lo hagan gratis, estimulando a no estancarse sino seguir estudiando y siendo productivos. Se comprometió también a apoyar a los atletas y brindar atención a la salud mental de los estudiantes, creando clínicas que estén disponibles las 24 horas para casos de crisis.

Chema se niega a solicitar protección del Estado mientras recorre las colonias tapatías durante la campaña: "No. La verdad yo solo he contado con el arropo de la gente. Ellos son los que me brindan seguridad y me hacen el favor de acompañarme en cada colonia", dijo a El Heraldo de México.

Al caminar por diversas colonias como la 5 de Mayo, Del Sur y Colinas de la Normal lamentó que las personas vivan con zozobra por la inseguridad, observó como para evitar que les roben sus vehículos, algunos vecinos literalmente los anclan al piso.