Clara Brugada asegura que trabajará de la mano con la sociedad para que la corrupción no gobierne la CDMX

Desde la colonia Xoco, en Benito Juárez, la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Clara Brugada, señaló que “no va a extenderse la corrupción en la Ciudad de México”.

Durante una reunión con diversas alianzas de organizaciones sociales, apuntó que trabajará de la mano con la sociedad para evitar que casos similares como el del "Cártel Inmobiliario" se repitan en la capital.

La aspirante morenista se quejó de las medidas interpuestas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para evitar que se hable del "Cártel Inmobiliario".

Al respecto, señaló que tiene todo un equipo que la respalda para "terminar de una vez por todas" con dicha situación y que la justicia caiga sobre los responsables.

“Aunque traten de evitar que lo digamos, en ninguna elección de este país había llegado a tanto un Instituto Electoral, en concreto la Comisión de Quejas, de callar a candidatos y candidatas para no hablar del Cártel Inmobiliario y no relacionarlo con Santiago Taboada. (…) No va a extenderse la corrupción en la Ciudad de México, no va a continuar el Cartel Inmobiliario”.