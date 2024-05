Solo 2 de 5 candidatas al Senado por SLP acuden al debate organizado por el INE

Las candidatas al Senado en primera fórmula por el PVEM Ruth González Silva, por Morena Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, y por el PT Teresa Mendoza Rivera, no acudieron al debate organizado este martes por la Junta Local Ejecutiva de INE de San Luis Potosí

Las únicas candidatas que acudieron al encuentro democrático fueron: Verónica Rodríguez Hernández del PAN, quien fue la que solicitó el debate, y Josefina Salazar Báez de Movimiento Ciudadano.

Sigue leyendo:

Rita Ozalia Rodríguez recibe respaldo de la Huasteca Potosina en Ciudad Valles

Se compromete Isaac Montoya a fomentar la Igualdad de Género y erradicar la violencia en Naucalpan

¿Por qué no fueron las candidatas de la 4T al debate?

Entrevistado al respecto, el delegado del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas reveló que el formato de debate inicialmente propuesto preocupó a las tres candidatas que no acudieron y pese a que se cambió por un "Foro de Propuestas" en general a las cinco candidatas al Senado seguía sin convencerles el formato.

"Les preocupaba el grado de confrontación que podía presentarse, es decir, no era como muy aceptado, cuando yo consulté con ellas, en general me decían, no, va a estar muy agresivo, no quiero, a quienes pensaban que les generaba una desventaja, que no tenía sentido", expuso.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE detalló que al momento de dialogar con las candidatas de la 4T que decidieron no acudir al "Foro de Propuestas de Candidatas al Senado de la República por San Luis Potosí" lo que percibió fue "preocupación respecto a los tonos que se podían dar" y además posturas encontradas entre las candidatas y sus dirigencias, ya que apenas ayer algunas de ellas le expresaron que sí querían, pero su dirigencia partidista les pedía lo contrario.

"Propusimos un formato que se llama Foro de Propuestas, digamos que fue un paso intermedio, el otro lo sentían muy rudo, muy confrontativo y no se prestó", indicó.

Aispuro Cárdenas señaló que en el caso de la morenista Rita Ozalia Rodríguez Velázquez siempre estuvo muy indecisa, hasta anoche que hizo llegar un documento donde definitivamente anunciaba que no iba al foro de contraste de propuestas; en el caso Ruth González Silva quien es esposa del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y candidata del Verde, el delegado del INE expresó que nunca obtuvieron un sí lo que les hizo entender que no acudiría, y en torno a la petista Teresa Mendoza siempre tuvo disposición, pero su partido que dirige Héctor Serrano ex secretario de gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Miguel Mancera le ordenó que no acudiera.

En tanto, la candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México" y dirigente estatal del PAN con licencia, Verónica Rodríguez Hernández lamentó que su petición de debatir con sus contrincantes el INE la haya reducido a un Foro donde además las tres candidatas de la 4T no acudieron; añadió que la disputa por tres escaños en la elección al Senado por San Luis Potosí está sumamente cerrada y es a tercios: PVEM, Morena y la coalición PAN-PRI-PRD que encabeza las cuales llegan al último día de campaña en un empate técnico.