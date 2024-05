Candidata Geraldine Ponce busca dar continuidad a trabajos realizados en Tepic

Geraldine Ponce, candidata a la reelección a alcaldesa de Tepic, en Nayarit, aseguró que busca dar continuidad a los trabajos realizados, sobre todo a aquellos que son a largo plazo para construir una ciudad que se merezcan los habitantes de la capital de ese estado.

En entrevista para el programa "Ponte al Día", que se transmite por "El Heraldo Radio", Geraldine Ponce explicó que en los tres años como alcaldesa de Tepic logró edificar las bases para tener una mejor ciudad, sin embargo, se necesita trabajar más para alcanzar la transformación.

Recordó que desde los 24 años de edad trabajó para los ciudadanos siendo diputada federal, después gestionó recursos extraordinarios para Tepic, y ya como presidenta municipal consolidó esos proyectos que ahora son una realidad en la capital del estado.

Vamos por más, no me canso de tocar puertas, no me canso de conseguir más recursos para Tepic, porque es una ciudad pequeña relativamente comparada con otras grandes ciudades. Por eso tenemos que seguir trabajando con honestidad, con eficiencia y de la mano con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum", dijo Geraldine Ponce.