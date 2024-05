Brugada llama a integrantes de la oposición a sumarse a su proyecto: “la alianza ya se hundió”

La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada invitó a integrantes de la alianza opositora “que ven que ese barco ya se hundió” a unirse a su proyecto. En conferencia de prensa, la exalacaldesa de Iztapalapa dijo que quienes así lo consideren pueden contactarse con el presidente de su partido local, Sebastián Ramírez, o con la secretaria general, Citlali Hernández.

Quiero asegurar que no voy a tener desde el gobierno una actitud de venganza, no voy a generar espacio o situación que se pueda considerar como persecución política, no lo voy a hacer.

Aunque, dejo en claro que “si la Fiscalía General de Justicia capitalina seguirá sus investigaciones como es su obligación sobre el cártel inmobiliario; pero en el gobierno no habrá ni venganzas ni persecución política”.

Sigue leyendo:

Clara Brugada: "Yo veo que la gente quiere que continúe la transformación"

Clara Brugada mantiene un apoyo de todos los sectores de la CDMX, sostiene Dunia Ludlow

Asegura que ya ha habido acercamientos

Manifestó que ya ha habido "acercamientos con personas del otro lado, que ya ven que se está yendo para abajo ese proyecto”. y puntualizó que después del 2 de junio empieza la reconciliación en la Ciudad de México.

"Yo tengo experiencia de trato político con personas que no son de nuestro partido, con la oposición, tengo experiencia parlamentaria, que significa estar siempre platicando con los otros, y yo quiero construir una gobernanza democrática en la ciudad, y eso implica hablar, relacionarnos democráticamente, trabajar con el conjunto de actores políticos de esta ciudad”, dijo.

“Aquí no va a haber polarización y no vamos a enfrentarnos, al contrario, empieza un proceso de reconciliación. Yo no quiero una ciudad dividida por muros invisibles, quiero una ciudad unida, con derechos, con ejercicio de sus derechos, y que todo lo que hagamos como gobierno, signifique un gobierno que esté teniendo enfrente la diversidad política, la pluralidad política. Voy a respetar la pluralidad política y vamos a gobernar bajo esa perspectiva”, añadió

Añadió que el próximo domingo “vamos a ganar de manera contundente la Ciudad de México”.

Hace votos porque el IECM esté a la altura del proceso electoral

Señaló que espera que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) esté a la altura de este proceso electoral y que pueda garantizar la democracia en toda su dimensión. Añadió que desde ya debieron empezar una gran campaña del voto libre y secreto, así como la compra del voto.

“Que jueguen el papel que le corresponde y que es de árbitro electoral. Qué estén prevenido para llamar a la secretaria de seguridad para actuar en caso de cualquier problema”, manifestó.

Lanza número telefónico para denunciar compra de voto

Asimismo, insistió en que han detectado operativos para compra de votos en al menos seis alcaldías, por lo que, anunció que la ciudadanía podrá denunciar este tipo de acciones en la línea telefónica: 5540667362, que pertenece a Morena.

Refirió que las demarcación de las que han recibido denuncias son: Iztapalapa, Gustavo A Madero, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, y Álvaro Obregón.

Llamó a los actores políticos respetar “las reglas del juego y que hagamos de este proceso electoral un ejemplo a seguir en el país”.

Yo creo que la Ciudad de México merece que un proceso electoral como este se haga respetando la ley; lo más pacífico que sea posible.

Finalmente, Brugada Molina apuntó que el 2 de junio festejará en el Zócalo capitalino su triunfo y el de la presidenta, Claudia Sheinbaum.