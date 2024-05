Máynez, tras adhesión de Alejandra del Moral a Sheinbaum: "ahí están los verdaderos esquiroles"

El candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tachó del esquirol al partido del PRI, luego de la renuncia de Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México, para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia.

A través de sus redes sociales, el abanderado del partido naranja señaló que es el partido tricolor el verdadero esquirol, porque son los mismos que apuntan con el dedo a otro lugar para ocultar lo evidente.

Posteriormente, en su encuentro número 46 con la comunidad estudiantil de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), campus Chetumal, criticó a los medios de comunicación, ya que considera que el dinero se ha encargado de controlar a los mismos.

“Hay una ley que intentó pasar Peña Nieto, le decimos nosotros Ley Chayote, bueno, le puso la sociedad civil porque hagan de cuenta que legalizaba lo que sucede, que cada gobierno le da más dinero a los medios que quiere, para que hablen de ellos como quieren. En la Corte perdimos la votación, luchamos contra la ley chayote, la perdimos en el Congreso, pero nos fuimos a la Corte y ganamos y se tenía que proponer una nueva ley y es las cosas que yo pensé que este gobierno iba a hacer distinto y ahí van de nuevo con la ley chayote”, declaró.

Frente a los estudiantes, el emecista sostuvo que pese a que el actual gobierno ya no le paga a las grandes televisoras, si le paga a los medios impresos, “Es el mismo esquema, pero a lo mejor con otros medios, pero el mismo esquema”, agregó.

Aunado a ello, declaró que es necesario que haya reglas dentro de los medios de comunicación, entre ellas: fortalecer a los medios públicos, que no sea discrecional el reparto del dinero a los medios de comunicación y que haya derechos de las audiencias.

“Porque el derecho a la libertad de expresión también nos incluye a nosotros, cómo va a ser libertad de expresión si dicen los medios, yo decido a quién invitar a tercer grado y a ti como no tienes dinero no te invito, eso no es libertad de expresión, libertad de expresión es que tuviéramos las mismas posibilidades todas y todos los que participamos, que además solo somos tres", comentó.