Marko Cortés: Ataques a candidatos de Morena están vinculados a pactos con crimen organizado

Los recientes ataques a candidatos y militantes de Morena están vinculados con el crimen organizado debido a los pactos que realizan con grupos delincuenciales, afirmó el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

Durante su llegada al evento de cierre de campaña de Libia García en León, el dirigente albiazul señaló que no se debe pactar con algún grupo criminal sino combatirlos.

No tengas la menor duda que es así porque seguramente pactan con grupos delictivos y luego entre estos se pelean y se convierten en rivales del otro. Lo que se tiene que hacer es no pactar con ningún grupo delictivo, combatirlos y combatirlos parejo, cosa que no ha hecho el gobierno de López Obrador”, afirmó.