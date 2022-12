Marko Cortés advierte: la coalición solo se dará si hay un frente en conjunto contra la Reforma Electoral

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés Mendoza condicionó la construcción de una alianza opositora al rechazo a la Reforma Electoral y además advirtió que, de concretarse, el candidato o candidata a la Presidencia de la República en 2024 lo propondrá el albiazul.

En conferencia de prensa en la capital potosina donde acudió a instalar los nuevos Comités Directivos Municipales, sostuvo que la primera coalición será entre los panistas y una segura con la sociedad civil, como quedó demostrado en la marcha en defensa del INE el pasado 13 de noviembre y que una eventual coalición electoral opositora se irá construyendo poco a poco anteponiendo el interés superior del país.

“Para que pudiera simplemente hablarse de una coalición electoral entre partidos opositores, primero habría que rechazar la reforma electoral, que hay que mantenernos firmes, que no puede volver a ocurrir lo de la militarización en donde no todos actuamos con la misma firmeza y por eso es que hoy al menos festejamos que ya se ha dicho con mucha claridad por parte de estos partidos opositores que no votarán una reforma electoral y tan es así que el propio presidente ya ordenó que retiraran la votación y que fueran a una legislación secundaria”, indicó.

Marko Cortés reiteró que en caso de que Morena y sus aliados vayan por la reforma a leyes secundarias, el PAN acudirá de inmediato a promover una acción de inconstitucionalidad.

Sobre la candidatura presidencial opositora en el 2024 dijo que el PAN tiene excelentes perfiles y que al ser la primera fuerza de oposición demostrada en gubernaturas, escaños en el Senado y curules en la Cámara de Diputados, Acción Nacional debe ser el principal aglutinador.

“Debe ser el que finalmente lleve, sigle y presente a los mexicanos una propuesta que logre sumar a todas y a todos, entendiendo que no debemos pulverizar el voto opositor y que el proyecto del 2024 va a ser una bipolaridad, estás del lado de que continúe el proyecto destructivo de cuarta que representa hoy el gobierno de López Obrador o quieres corregir el rumbo de México, esa alternativa sin duda alguna la va a encabezar Acción Nacional”, enfatizó.

