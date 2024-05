Margarita González Saravia cierra su campaña para candidata a gobernadora de Morelos

La candidata a gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, cerró su campaña política, acompañada de la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, y recalcó que la entidad se convertirá en un estado con más derechos y libertades gracias a la continuidad de la 4T.

Al respecto, ante miles de morelenses que se reunieron en la Plaza de Armas de Cuernavaca, Margarita González Saravia aseveró: "con el apoyo de la doctora Claudia, vamos a lograr lo que tanto anhelamos, que es la seguridad del estado de Morelos y el bienestar de nuestro pueblo (...) No dejaremos que la derecha regrese a este hermoso estado de Morelos’’.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), aseguró que el próximo 2 de junio, el día de las elecciones, el pueblo de México tomará la decisión de continuar con la Cuarta Transformación gracias al poder del voto libre, y puntualizó que la 4T y su lucha por los derechos de los mexicanos no tiene vuelta atrás.

Ese día el pueblo de México va a tomar una decisión histórica, – voto por voto, la suma de todos los votos –, decide que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública de México, que no hay marcha atrás, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios, que no va a regresar el entreguismo, que no van a regresar las privatizaciones, que no va a regresar la subordinación del gobierno al poder económico, que no va a regresar la subordinación del gobierno de México a los poderes, por más poderosos que sean, porque para la Cuarta Transformación, solo hay un amo, solo hay un dueño y ese es el pueblo de México’’, manifestó.