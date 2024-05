Toma protesta el ejército morenista que defenderá el voto el 2 de junio

Ante más de 5 mil defensores del voto, la próxima gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que hoy se confirma la capacidad y organización del ejército que protegerá las urnas y velará por resguardar el marco legal el día de las elecciones: "Yo me siento segura porque sé que tengo un ejército muy fuerte y muy estructurado que defenderán las 2 mil 583 casillas de las 942 secciones en la entidad", dijo.

En la toma de protesta, González Saravia señaló que con esta organización de la estructura, el voto para Morena está garantizado, gracias al trabajo de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, que en sólo 10 años ha consolidado de guinda el país, así como su lucha en los recorridos por los 36 municipios donde ha llevado el mensaje de la 4T.

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia expuso que este es el momento crucial para enfrentar a la derecha, donde el pueblo tiene que resguardar la democracia y poner al frente las necesidades de las y los morelenses. Defender las casillas para que Morena triunfe en cada urna.

Junto a líderes nacionales y ante cinco mil militantes y simpatizantes, señaló que aquí se escribe la nueva historia, donde triunfa el partido morenista frente a los partidos corruptos. Reiteró que su gobierno tendrá como bastión el legado del presidente de "No robar, no mentir y no traicionar al pueblo".

Al tomar la protesta de la estructura de defensa de la Cuarta Transformación en Morelos, Mario Delgado Carrillo, enmarcó que defender la decisión del pueblo morelense jugará un papel histórico porque con ella se definirá a la primera presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y a la primera gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

Subrayó que con una participación sustantiva, marcando las 6 boletas para Morena en las urnas es como el 2 de junio se logrará hacer historia, sobre todo para alcanzar la mayoría en el Congreso y afianzar como derechos los actuales programas sociales. Asimismo, instó al pueblo a estar alerta ante mentiras que circulan en redes sociales.

