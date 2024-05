Ganamos las calles como ganaremos la elección: Angélica Moya

“Estamos ganando las calles, así ganaremos el día 2 de junio, porque mientras más votos saquemos, más contundente será el triunfo y menos vulnerables estaremos ante los embates de ese gobierno autoritario, así que, no bajemos la guardia y vamos por todo hasta el último día”, expresó Angélica Moya durante una caminata en la que participaron alrededor de tres mil personas.

La gran ola azul desfiló por Boulevar de las Misiones y Boulevar San Mateo encabezada por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México a la Presidencia Municipal de Naucalpan, quien señaló que esta campaña tiene como objetivo llevar su visión del municipio a todas las comunidades, “quiero ver un Naucalpan con desarrollo, ordenado y seguro, y mi corazón me dice que pronto nuestra casa va a estar cada vez mejor”.

La gran ola azul fue encabezada por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México a la Presidencia Municipal de Naucalpan. FOTO: Especial

Destacó que, en cada proceso electoral la ciudadanía se une para elegir un mejor futuro para sus familias, “en esta campaña se refuerza la idea de que juntos, los naucalpenses decidimos con quién, por qué y cómo. Naucalpan ya decidió, me lo dicen en todas las comunidades, no quieren más gobiernos que los saquen, no quieren más Morena.

“Por eso, nuestro proyecto está teniendo muchísima aceptación, porque es el reverso de la moneda, mientras aquí hay desarrollo, crecimiento y orden, del otro lado hay desorden, autoritarismo y despilfarro”, declaró Moya Marín, seguido del grito ¡Fuera Morena, Fuera Morena!, por parte de los asistentes.

Las elecciones se ganan con votos y es lo que hemos estado haciendo, pedir el voto para que todos juntos cuidemos la casa, declaró Moya. FOTO: Especial

La aspirante a presidenta municipal agradeció a su equipo de campaña y ciudadanos que la han acompañado durante estos arduos días de trabajo, por su esfuerzo y compromiso con el municipio, “han estado hablando con la gente para transmitir un proyecto diseñado en beneficio de los naucalpenses. Las elecciones se ganan con votos y es lo que hemos estado haciendo, pedir el voto para que todos juntos cuidemos la casa.

“Hemos hecho una campaña de mucho caminar y hablar con la gente diciendo que queremos para ellos y señalando las diferencias entre un proyecto y otro, el contraste es muy claro, ellos representan el autoritarismo y el pésimo gobierno, nosotros un gobierno que quiere el desarrollo de Naucalpan”, afirmó.

