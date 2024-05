Eruviel Ávila propone frente común en oriente del Edomex para combatir la escasez y huachicoleo del agua

Ante Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de los Comités de Defensa del Voto de Claudia Sheinbaum, Eruviel Ávila invitó a los habitantes de la zona oriente del Estado de México a hacer un frente común para combatir la escasez del agua y el huachicoleo del líquido para que la gente no padezca.

“El Partido Verde va a impulsar la reforestación, por cada voto verde vamos a plantar y cuidar un árbol, porque un árbol es oxigeno, es sinónimo de agua y de vida.

“Vamos a trabajar fuerte para combatir el huachicoleo del agua, vamos a impulsar en la Cámara de Diputados una reforma para implementar en todo el país, sistemas de captación de agua pluvial, porque el agua de hoy cuando llueve, en lugar de poderla reutilizar se va a los drenajes y a veces hasta inundaciones genera”, expresó el candidato a diputado federal plurinominal.

En gira por Chalco, Valle de Chalco y Chimalhuacán, y ante integrantes del Sindicato de Salud, encabezados por su líder, Domingo Ortuño, Eruviel Ávila expresó que una de las mejores cosas que le han pasado en su nueva etapa política, en el Partido Verde y en apoyo a Claudia Sheinbaum, ha sido conocer a Alfonso Ramírez Cuéllar, en quien reconoció a un hombre leal a la doctora, sencillo, entregado y que recorre todo el país llevando el mensaje y el proyecto de la próxima presidenta de México.

Apoyo a Claudia Sheinbaum

Al expresar el respaldo del Partido Verde a Xóchitl Flores, candidata de la 4T a la presidencia municipal de Chimalhuacán, llamó a los trabajadores de la salud, a la población de Chimalhuacán y de todo el oriente mexiquense a apoyar a Claudia Sheinbaum, quien va a impulsar la educación y más programas sociales para todo el país.

“No le he preguntado a la doctora y no sé si me vaya a contestar, pero yo presiento que el estado consentido va a ser el Estado de México. Por eso el próximo 2 de junio vamos a demostrarle nuestro compromiso, el cariño que le tenemos y el compromiso que tenemos con la doctora, vamos a ser el estado que más votos le vamos a dar en esta alianza ganadora y Chimalhuacán será de los municipios que más votos para Claudia va a aportar en nuestro estado”, afirmó.

Alfonso Ramírez Cuéllar pidió a los miles de simpatizantes que no se confíen, que sigan promoviendo y defendiendo el voto en favor de Sheinbaum, y convocó a asistir el 29 de mayo al zócalo capitalino para el cierre de campaña.

Previamente, en Chalco, acompañados por el candidato del Verde a la presidencia municipal, Eduardo Díaz “Lalo Paletas”, manifestaron su apoyo a los promotores del voto de la región, y aprovechar los últimos días de campaña para fortalecer el proyecto de Claudia Sheinbaum.

