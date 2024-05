Debate La Magdalena Contreras: esto dijeron los candidatos a gobernar la alcaldía

Daniela Garduño inaugura la discusión acusando mal estado de la pavimentación en zonas irregulares, a causa del incremento de la mancha urbana. Demanda seguridad para peatones y mejorar la red de drenaje.

Fernando Mercado reconoce el servicio de RTP en la alcaldía y se compromete a incrementarlo en la demarcación, además de llevar Ecobici, con bicicletas eléctricas.

Luis Gerardo Quijano detalla que los habitantes de asentamientos irregulares requieren de certeza jurídica, un tema en el que ha trabajado desde su etapa como diputado. Acusa que a ellos la izquierda les promete la regularización únicamente en temporada electoral. Detalla que con la UNAM se han realizado estudios de afectación urbana para regularizarlos.

Mercado dice que con Clara Brugada se hará un plan parcial para los asentamientos urbanos, pero por lo mientras se les dará servicios como agua a través de pipas.

Garduño acusa centralismo en la capital en materia cultural, por lo que propone hacer la feria del libro y la rosa en esa demarcación, que lleve turismo a la región. Llama a aprovechar Los Dinamos con actividades de deportes extremos internacionales y rescatar parques y deportivos.

Quijano acusa a Morena de mentir por no haber regularizado en los 27 años que han gobernado la ciudad. Remarca que los estudios deben ser el primer paso para dar certeza jurídica. Señala que él ya ha pedido que llegue la Ecobici a la demarcación desde hace años. Mercado responde que se comprometerá desde el día uno de su gobierno a llevar la Ecobici.

Garduño acusa falta de propuestas en el debate. Dice que es complicado utilizar la bicicleta en esa demarcación, por lo que hacerla el centro de la propuesta es pobre. Recuerda que no puede haber Cablebús como propone Brugada, pues los vecinos se han opuesto, por lo que asegura que el RTP es la vía para solucionar la movilidad. Gerardo Qujano acusa que Mercado miente al decir que construyó la ciclovía, pues sólo la rehabilitó.

Fernando Mercado propone reforestación, saneamiento y poda tanto en suelo de conservación como en espacios privados. Promete eliminar cascajo de vía pública e implementar celdas solares y espacios de captación de lluvia, además de dar limpieza al río Magdalena.

El candidato Quijano señala que en materia de movilidad gestionó desde 2016 una ruta hacia Metro Copilco. Remarca que se ha comprometido a dos rutas nuevas de RTP con Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez.

La emecista asegura que de la Magdalena Contreras sólo se habla cuando hay escasez de agua, pero advierte que se debe recaptar de manera correcta el líquido. Quijano recuerda que como diputado logró etiquetar recurso para el río Magdalena.

Mercado asegura que llegará el Cablebús, pues no será el mismo proyecto de Miguel Ángel Mancera que implicaba expropiación, por lo que los contrerenses ahorrarán tiempos en sus traslados.

Quijano pide a los contrerenses no dejarse engañar, pues remarca que el Cablebús no se puede hacer, porque no hay dónde instalarlo. Pide en cambio que el Metro llegue a San Jerónimo.

Mercado acusa que el proyecto del Metro cuesta 20 veces más que el Cablebús, el cual asegura que se hará y se hará más rápido. El Metro dice que llegará después. Sobre salud promete gestionar con los gobiernos de la CDMX y federal un hospital, además de recuperar clínicas móviles.

Nitza Garduño acusa a sus rivales de no viajar en Metro.

Quijano recuerda que como alcalde atendió tuberías y propone retomar propuestas de Taboada, rehabilitando plantas de tratamiento del agua y que pueda ser utilizada para el riego de jardines. Promete apoyar a construcción de cisternas a domicilios de la alcaldía.

Fernando Mercado asegura que la alcaldía reportó obras no realizadas e incluso asegura que hay una denuncia por parte de una empresa. Gerardo Quijano aclara que dichos contratos ya fueron auditados. Mercado remarca que no se trata de una auditoria, sino de una denuncia penal. Quijano acusa a la FGJ de buscar una persecución política en su contra; posteriormente promete a repartidores de aplicación un programa social para apoyarlos y acusa que son elementos de la SSC quienes hacen operativos en su contra.

El morenista promete una nueva casa del adulto mayor y programas para discapacidad y madres solteras.