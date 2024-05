Claudia Sheinbaum se compromete a mejorar la infraestructura de Sonora

Durante su visita a Hermosillo, Sonora, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, resaltó que van a trabajar en colocar al Puerto de Guaymas entre los mejores del país, vinculado con el Plan Sonora de desarrollo sostenible y generación de energías limpias.

Asimismo, la exmandataria capitalina (diciembre del 2018 a junio del 2023) resaltó que van a construir la carretera de cuatro carriles de Guaymas a Chihuahua, una de las obras iniciadas por Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, la cual aún se encuentro en obras.

Claudia Sheinbaum recordó que ya se terminó una parte de la Planta Solar más grande de América Latina en Puerto Peñasco y faltan cuatro etapas más, mismas que se comprometió a desarrollar en caso de ganar en las elecciones del 2 de junio.

La candidata apuesta por la generación de energías limpias Foto: Archivo

"Vamos a seguir trabajando en el Plan Sonora que va a permitir la explotación de litio, atracción de empresas que fabriquen vehículos eléctricos, universidades que investiguen sobre los vehículos eléctricos, para que Sonora sea una vanguardia en el vehículo eléctrico y el desarrollo de baterías, no solo en nuestro país sino en el mundo entero. Vamos a apoyar con todo el Plan Sonora", señaló.

No vamos a permitir regresiones en el país: Claudia Sheinbaum

Durante su discurso, la candidata de Morena mencionó a los candidatos de la coalición que buscan una senaduría, diputación e incluso la alcaldía de Hermosillo y enfatizó que son un gran equipo que buscará seguir con la transformación en la entidad y sobre todo del país.

Claudia Sheinbaum destacó que no van a permitir regresiones en el país, es decir, volver a lo que ellos denominan la etapa de la corrupción y desigualdad.

"Vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo de Sonora, que vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía", expresó.

Claudia Sheinbaum a su llegada al aeropuerto Foto: Archivo

La abanderada de Morena prometió a los asistentes a su mitin que no olvidará los principios del movimiento como no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México, incluyendo a sus simpatizantes en Sonora.