Mariana Rodríguez establecerá gerencias distritales en las delegaciones municipales

Con el objetivo de reportar en tiempo real problemáticas de la comunidad, Mariana Rodríguez Cantú, candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey, propuso la creación de Gerencias distritales en las delegaciones municipales.



Rodríguez Cantú implementará también los chats vecinales para una mejor organización y comunicación con los jueces auxiliares de las colonias.

La propuesta de implementar nuevas luminarias en las calles de la ciudad, forma también parte de las iniciativas del séptimo eje Monterrey Limpio.

Con este proyecto de gerencias distritales, detalló la aspirante a alcaldesa, los colonos contarán con un encargado específico en cuestión de servicios públicos, para que todos los vecinos lo conozcan y podrán abordar temas como seguridad, basura, poda de árboles, luminarias y fumigación, entre otros.



"Tendremos al encargado de cada distrito en cuestión de servicios públicos, para que todos los vecinos lo conozcan, los chats vecinales funcionan muchísimo en cuestión de seguridad, en cuestión de organización, en cuestión de comunicación, con los jueces auxiliares de cada una de las colonias, pero también necesitamos que tengan esta comunicación directa con las gerencias distritales", sostuvo la abanderada naranja.



"Como les comenté para que puedan reportar cualquier tema de basura en tiempo real, cualquier tema de poda de árboles en tiempo real y cualquier situación que necesiten, también de luminarias y de fumigación que ustedes sepan quién va a estar a cargo de su distrito y que se puedan atender en menos de 24 horas, cuenten con que vamos a trabajar todos los días incansablemente por tener un Monterrey limpio como debe ser".



Finalmente, Mariana garantiza con esta iniciativa mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos y fortalecer la comunicación entre el municipio y los ciudadanos.

Rehabilitará parque y pondrá luminarias en Condominios Constitución

Ante vecinos que habitan en los Condominios Constitución, Rodríguez Cantú se comprometió a rehabilitar el parque de la zona y colocar nuevas luminarias porque estar a oscuras genera un foco de inseguridad.



"Para todos ustedes y hoy me quiero comprometer aquí a rehabilitarles el parque porque sé que hay muchas niñas y niños que aquí están y que sabemos que necesitan juegos para ustedes, que necesitan áreas para la recreación, para convivir con sus familias y con sus vecinos. Entonces hoy me comprometo aquí ante ustedes para que entren los servicios municipales", aseguró la candidata de Movimiento Ciudadano.



"El lunes pasado estuvimos aquí de noche, me tocó verlas algunas de ustedes y estuvimos haciendo un recorrido nocturno y vimos que falta mucha luz, que en la noche está completamente oscuro y que necesitamos luz para la seguridad de todas y todos ustedes", agregó en la junta vecinal de este lunes por la noche.



