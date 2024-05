Lucy Meza: "Tenemos un desgobierno en el estado de Morelos"

Lucy Meza, candidata a gobernadora de Morelos por la coalición “Dignidad y seguridad por Morelos vamos todos”, dijo que el principal problema del estado es la inseguridad, pues el actual gobierno que encabezó Cuauhtémoc Cardenas, se dedicó a cometer actos de corrupción y desapego a las necesidades de la población.

En entrevista con Alejandro Cacho y Paulina Greenham para el programa de Esta mañana, que se transmite por Heraldo TV, Lucy Meza comentó que en Morelos, se vivió una debilidad institucional, cosas que aprovecharon los delincuentes para proliferar en la entidad.

Destacó que actualmente hay un "desgobierno" en el estado de Morelos, toda vez que el gobernador se dedicó a abandonar al estado y cometer actos de corrupción: con más de de tres mil 800 millones de desvíos de recursos, nepotismo en su gobierno".

Comentó que en el actual gobierno hubo más de cinco mil asesinatos, 160 feminicidios, además de problemas como el cobro de piso "que ha incrementado de manera alarmante en 300 por ciento".

"Sin duda este 2 de junio vamos a ganar con el voto de las y los morelenses" Créditos: Especial

Lucy Meza destacó que para mejorar a la entidad, acabar con la inseguridad y sobre todo, que las personas gocen de bienestar en en lugar donde viven, se ha planteado una estrategia que incluye el retiro de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, cual califica como una institución fallida.

Es una comisión fallida que no sirve que hoy tiene pues un mandos veracruzanos, no ha funcionado porque no conocen al estado hoy, necesitamos este alguien de Morelos que sí conozca el Estado con trayectoria con experiencia.