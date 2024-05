Lía Limón: "Soy una mujer de resultados, que doy la cara a la gente"

Lía Limón, candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón por la coalición “Va por la CDMX”, conformada por los partidos del PRI, PAN y PRD, dijo que de llegar nuevamente a gobernar la demarcación, dará salida a los temas que quedaron pendientes, pues llegó a ser la alcaldesa mejor evaluada que además arregló "el desastre" que dejó Morena con Layda Sanosres.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Heraldo Radio, que se transmite por la frecuencia del 98.5 FM, Lía Limón comentó que durante su mandato se lograron avances en materia de mejoramiento de espacios públicos, seguridad, atención a las mujeres y mejorar los servicios públicos.

En el tema de la declinación de Esther Mejía y su declinación por Morena, señaló que es una persona que no tiene nada que aportar a la alcaldía, pues no ha hecho trabajo en la demarcación.

Fui de las alcaldesas mejor evaluadas en el país Créditos: Especial

Acotó que una de las cosas que le pidió para inclinarse por su movimiento, fue encabezar la Procuraduría Social: "eso a mi no me parece bien, me parece extorsionar".

Yo contra ella no tengo, no la conozco, nunca la había visto, nunca la he visto trabajar por Álvaro Obregón, por lo vecinos y las vecinas, no la he visto acercarse a la gente. No me quiero dedicar a descalificarla, le deseo que le vaya bien con sus desiciones.