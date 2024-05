Candidato 'Checo' Barrera critica que se pretenda ejecutar Plan C para desaparecer a instituciones

Sergio "Checo" Barrera, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la reelección para diputado federal por el distrito 10 de Jalisco, destacó que el partido naranja lleva 6 años siendo gobierno del estado y nueve años en el gobierno municipal de Zapopan.

En entrevista para el programa “Las Noticias con Javier Alatorre”, que se transmite por El Heraldo, Sergio Barrera expresó que quiere seguir trabajando por los ciudadanos jaliscienses y agradeció al partido MC por abrirle las puertas.

No soy militante de Movimiento Ciudadano, pero estoy agradecido de que me abrieron las puertas. He podido llevar una agenda desde la sociedad civil, desde los ciudadanos, a la Cámara de Diputados y eso es lo que queremos seguir haciendo en una nueva legislatura y sobre todo defender nuestras instituciones y la democracia que tenemos”, comentó Sergio Barrera.