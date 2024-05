Clara Brugada critica utilización política de desaparecidos y madres buscadoras

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada criticó que la oposición utilice políticamente el tema de los desaparecidos y sus familias. Puntualizó que esto puede poner en duda cualquier situación que denuncien o digan las madres buscadoras.

Asimismo, apuntó que respeta la búsqueda de los colectivos, "yo me solidarizo de inmediato (...) es un tema muy delicado y yo voy a estar siempre del lado de las víctimas en este caso”.

"No hay que revictimizar (...) No se puede hablar por hablar y lo peor es la utilización política de estos casos. Eso es lo más grave. Las madres buscadoras podrán decir, podrán exigir, están en su derecho, pero lo que no se vale es la utilización política”.