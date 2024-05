Isaac Montoya proyecta instalación de sistemas de captación de agua pluvial

Ante la crisis hídrica que se padece en Naucalpan, el candidato a la presidencia municipal por Morena, PT y PVEM, Isaac Montoya Márquez, tras el triunfo el próximo 2 de junio y ya al frente de la administración municipal atenderá la problemática a través de diversas medidas, una de ellas, la instalación de Sistemas de Captación de Agua Pluvial sin costo, en diferentes viviendas de comunidades afectadas por la falta de agua o una baja presión.

Sigue leyendo:

Angélica Moya, candidata a alcaldesa, asegura que encuestas le dan triunfo en Naucalpan

México debe invertir 23% del PIB anual para captar las oportunidades del nearshoring: IIEc de la UNAM

Tras una fuerte lluvia en la parte alta de Naucalpan, en un encuentro con las y los vecinos donde, compartió sus propuestas para el futuro del municipio, refirió que, como parte de su plan de gobierno y dentro del pilar denominado, Prosperidad Compartida, se atenderá la crisis hídrica a través del programa Agua para todos, reconociendo que el agua es un derecho humano y no una mercancía.

El aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, enfatizó que, entre las acciones para abatir la problemática de escasez de agua, no sólo facilitará la instalación de Sistemas de Captación de Agua Pluvial, sino también impulsará mayor inversión en obras hídricas y la creación de un C4 del Agua para resolver las fugas en menos de 6 horas, se rehabilitarán las redes de agua y se aprovecharán las aguas residuales.

Escasez de agua es "inhumano y criminal": Isaac Montoya

La captación de agua de lluvia y los sistemas para su correcta recolección son una alternativa para ahorrar y aumentar las reservas de agua, destacó el candidato. FOTO: Especial

El morenista, destacó que, el hecho de que no llegue el agua a los hogares porque se está priorizando el gran capital, es algo inhumano y criminal, por ello, reiteró es necesario no privatizar el agua, que se distribuya de manera responsable, porque es un derecho humano y no un privilegio.

Por ello, dijo, ante el reto que supone el aumento de la población y la escasez de agua, tanto en las zonas urbanas como rurales, la captación de agua de lluvia y los sistemas para su correcta recolección, se convierten en una alternativa para ahorrar y aumentar las reservas de agua.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los sistemas de captación de agua pluvial pueden obtener al menos 80 litros por día.

El candidato puntero en las preferencias electorales en Naucalpan, explicó que, la recolección de agua de lluvia consiste en recolectar la lluvia, filtrarla y almacenarla para luego bombearla a donde se requiera.

Lo anterior se realiza a través de sistemas que atrapan el agua de lluvia del techo u otra superficie y la canalizan hacia un recipiente para su almacenamiento que se traduce en un beneficio para las personas al gastar menos tiempo y esfuerzo en recogerla físicamente.

MYPR