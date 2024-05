Si fuera partido de futbol Claudia Sheinbaum iría ganando 4-0: Manuel Velasco

Al inaugurar la nueva sede del PVEM en San Luis Potosí, el coordinador de Alianzas de la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Manuel Velasco Coello afirmó que si fuera un partido de futbol irían ganando 4-0 y llamó a la oposición a ser responsable y después del 2 de junio evitar la lucha fratricida y pensar en el objetivo común que es México.

El exgobernador de Chiapas dijo que la doctora Claudia Sheinbaum aquí en San Luis Potosí tiene entre el 60, 70 por ciento de la intención del voto, por ello visualiza un triunfo contundente, por ello pidió a la oposición respetar los resultados los resultados electorales después del 2 de junio.

“Quienes empiezan a descalificar con antelación es porque evidentemente saben que van abajo en el marcador, lo que apelamos es que haya una actitud madura que se pueda entender que después de la elección todos tenemos un objetivo en común que le vaya bien a México y que le vaya bien a San Luis Potosí, hay que entender que la lucha no es entre hermanos, no es entre mexicanos y que todos tenemos que trabajar con un solo propósito que es el bienestar de las mujeres y hombres de México, no vamos a caer en provocaciones, vamos a convocar después de la elección a que podamos trabajar todos a favor de México”, indicó.

Asegura que la lucha es por el segundo lugar

Respecto a la manifestación del domingo a favor de Xóchitl Gálvez en el zócalo de la capital del país y en muchas ciudades del interior, Velasco Coello dijo que lo que ve es una lucha por el segundo lugar, “por eso ha dominado la conversación en los últimos días el quién va a declinar por quién, si va a declinar el candidato de MC por la del PAN o viceversa, vemos que la doctora Claudia Sheinbaum con una campaña enfocada no a descalificaciones ha ido consolidando su proyecto de manera contundente”, enfatizó.

En torno a los enconos públicos y manifiestos entre gallardistas y morenistas en la entidad potosina, explicó que en la alianza PVEM, Morena, PT que respalda la candidatura a la Presidencia de la República de la doctora Claudia Sheinbaum, existe un proyecto inédito de ir por el Plan C y para ello estados como San Luis Potosí ir separados en la elección al Senado para obtener no solamente dos sino los tres escaños aliados a Claudia Sheinbaum, lo que “provoca que pueda existir una competencia legítima para que cada uno de los institutos políticos pueda ir por sus votos”.