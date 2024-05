“Aunque unos se quieren colgar, en Hidalgo sólo hay un color para la transformación”: Simey Olvera

Simey Olvera Bautista, candidata de Morena al Senado de la República, continúa su gira de trabajo por la Huasteca hidalguense, donde 85 por ciento de los habitantes son indígenas.

En su segundo día de actividades, la aspirante visitó Jaltocán, donde acompañó a Guillermo Amador Lara, aspirante a presidente municipal, en un diálogo con mujeres en la comunidad La Capilla.

"Desde el Senado tendrás todo nuestro apoyo"

En este encuentro se discutió la importancia de la participación femenina en todos los ámbitos de la sociedad y la construcción del segundo piso de la transformación con Claudia Sheinbaum en la presidencia de México.

"Venimos a Jaltocán para decirle a nuestro amigo Guillermo que desde el Senado tendrás todo nuestro apoyo para incrementar los programas sociales y que más personas puedan beneficiarse", externó.

Posteriormente, en Huazalingo, Simey Olvera respaldó a Jessica Cortés, candidata a la alcaldía, en un encuentro con la población de Santa María. Las aspirantes de Morena dialogaron con los presentes e invitaron a sufragar por la Cuarta Transformación.

"Tienen la oportunidad histórica de sacar al PRIAN"

"Vamos todos juntos a votar cinco de cinco por este movimiento y no se confundan, la 4T es Morena y aunque unos se quieren colgar, en Hidalgo sólo hay un color para la transformación y es guinda", aseveró.

Finalmente, Simey Olvera acompañó a Nora Aidhé Luciano, contendiente a la presidencia municipal de Tlanchinol, en un encuentro con la comunidad Santa María. Las candidatas saludaron a los asistentes y reafirmaron su compromiso de conducirse bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

“Tienen la oportunidad histórica de sacar al PRIAN de Tlanchinol, de hacer que los programas sociales crezcan y lleguen a todas las familias, pero necesitamos que nos ayuden a compartir el mensaje de la esperanza para la construcción del segundo piso de la 4T", mencionó.

