"Decidí no rajarme, decidí seguir en la calle": Alessandra Rojo de la Vega tras atentado en su contra

Este sábado, la candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció atentado en su contra, pues el auto en el que transitaba por la colonia Peralvillo, recibió varios impactos de bala. El hecho ya está siendo investigado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Al respecto, la abanderada de la coalición Fuera y Corazón por México para la demarcación, dijo que es un hecho que todas la ciudadanos y ciudadanos de la demarcación viven a diario, pues se encuentran en una de las alcaldías más inseguras que hay en la capital del país.

Sigue leyendo:

"Me quieren callar": Alessandra Rojo de la Vega denuncia atentado en su contra, balearon su camioneta

Fiscalía capitalina investiga atentado armado contra Alessandra Rojo de la Vega

Decidí no rajarme, decidí seguir en la calle , haciendo campaña visitando a las vecinas y vecinos que saben de mi compromiso y que justamente saben que necesitamos un cambio en la alcaldía que es una de las alcaldías más insegura de esta ciudad.

En entrevista con Mario Maldonado para el programa de Las Noticias de la Mañana que se transmite por Heraldo TV, Alessandra Rojo de la Vega destacó que se califica así misma como una mujer "incomoda para muchos" pues ha evidenciado los hechos de violencia, mafias y corrupción.

Créditos: Facebook

Me imagino lo peor, he sido una mujer que ha luchado durante muchos años, que ha enfrentado al sistema y que ha enfrentado a los gobiernos, a las autoridades incompetentes.

Comentó que este hecho no la hará que se calle "no voy a dejar de alzar la voz, yo no soy una mujer trampa, no soy una mujer corrupta".

Acotó además que un día anterior, su padree había recibido una llamada anónima en que le advertían "cuida a tus hijas".

dhfm