Karen Yáñez: En alcaldía de Tláhuac se vive situación alarmante porque hace falta todo

Ana Karen Yáñez Cedillo, candidata a la alcaldía de Tláhuac por la coalición “Frente Amplio”, conformada por PRI-PAN y PRD, aseveró que en esa demarcación se vive una situación alarmante porque hace falta todo.

No hay luminarias, no hay topes, no hay bacheos, hacen no mucho mataron a una mamá porque no hay topes, solo la indolencia de las autoridades”, mencionó Karen Yáñez en entrevista para “Las Noticias de la Tarde con Guadalupe Juárez”, que se transmite por El Heraldo Televisión.