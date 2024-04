Los pueblos indígenas serán una prioridad para mí gobierno: Margarita González Saravia

En el municipio indígena de Xoxocotla, Margarita González Saravia, candidata a la gubernatura del estado de Morelos por la coalición Sigamos Haciendo Historia recordó que la precampaña inició en esta comunidad porque es necesario llevar el mensaje de que los pueblos indígenas serán prioridad para su gobierno, habrá desarrollo de infraestructura, así como apoyo a su riqueza, potencial cultural y económica.

Enfatizó que no habrá descanso hasta el 2 de junio, porque el trabajo arduo es la única forma de sacar adelante la transformación para Morelos y, sobre todo, comentó que es importante no dejarse engañar por la oposición, que mediante guerra sucia trata de empañar su imagen y afirmó que su proyecto no está ligado a ningún dirigente estatal anterior: “Soy Margarita González Saravia, que decidí entrar a la lucha social desde joven, soy de izquierda, soy luchadora y tengo mi propia personalidad”.

En Morelos habrá un gobierno austero, cercano a la gente y honesto: Margarita González

González Saravia se mostró firme al señalar que habrá un compromiso de no corrupción. FOTO: Especial

En esta línea, expuso que su gobierno seguirá el ejemplo del primer mandatario, será austero, cercano a la gente, honesto y donde los recursos lleguen al pueblo, de igual forma dijo que en cada municipio habrá una oficina estatal para realizar trámites.

González Saravia se mostró firme al señalar que habrá un compromiso de no corrupción firmado por todos los funcionarios públicos, para exigir ética en sus labores y que ningún recurso termine en usos mal habidos: “No queremos un gobierno rico con un pueblo pobre”, citó al líder nacional.

Al hablar de la seguridad, enmarcó que la Fiscalía necesita una reestructuración, porque la justicia debe ser para todas y todos, además, diariamente estará al frente al gabinete de seguridad para terminar con esa problemática en el estado.

Atención al empleo, el agua y pequeños negocios

La candidata expuso que su gobierno seguirá el ejemplo del primer mandatario, López Obrador. FOTO: Especial

El proyecto de gobierno es integral, subrayó la candidata morenista, entre sus prioridades está atender a los negocios pequeños, el tema del agua, la creación de un instituto para personas con discapacidad, generación de empleos y de la mano de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum se dará seguimiento a los programas sociales: “La única manera de que todo esto continúe es que gane Morena”.

Durante su participación, Juan Ángel Flores Bustamante, candidato a diputado federal dijo que un municipio histórico como Xoxocotla merece ser gobernado por una mujer que significa trabajo, cercanía con la gente, que lucha por las causas de los que menos tienen y que dio muestra de su interés en los pueblos indígenas al arrancar su campaña en la tierra de Huautla en Ajuchitlán.

Estuvieron presentes Abraham Salazar, militante de Morena, Luis Bravo, enlace de Claudia Sheinbaum en Morelos, Mirsa Maldonado, presidenta del consejo estatal de Morena, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, diputado federal y Brenda Espinoza, militante de Morena, así como Reina Tamarindo, Salvador López Palacios, líderes de la comunidad indígena.

