Candidato Janecarlo Lozano se reúne con empresarios de Coparmex en GAM

Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a la alcaldía Gustavo A. Madero, por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, sostuvo una reunión con empresarios de la Coparmex para escuchar sus inquietudes y presentar propuestas a quienes invierten recursos en la demarcación y generan empleos.

Nos solamente es llegar y decir: ‘vamos a instalar seguridad, pero ¿cómo?, ¿dónde? No todas las colonias requieren lo mismo, algunas requieren atenciones especiales, no todas es el narcotráfico, no todas es el robo a casa habitación. Cada una tienen su principal dolencia y nosotros es lo que sabemos hacer”, comento.