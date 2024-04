Brugada rechaza que oposición pueda ganar Iztapalapa, pero acusa compra de voto

“Iztapalapa es un bastión históricamente de Morena, por lo que no veo que Santiago Taboada logre algo en esta demarcación”, así lo aseguró la candidata a la jefatura de gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada.

Asimismo, dijo que otro factor importante es que entre la población de esta alcaldía “hay un sentimiento de orgullo de que alguien que gobernó, que vive en Iztapalapa, hoy se convierta en jefa de gobierno”.

Lo anterior, después de cuestionarle si la oposición podría ingresar a territorio iztapalapense, toda vez que su contrincante ha intensificado sus recorridos de campaña en esta zona.

“Entonces yo veo muy difícil la verdad, no sólo que logre algo en Iztapalapa, yo pienso que Santiago Taboada no va a ganar la Ciudad de México, que no va a avanzar”, puntualizó.

Le preocupa compra de votos

Foto: Especial

En entrevista tras realizar una reunión con vecinos de Magdalena Contreras, Brugada Molina manifestó su preocupación por “una intención de compra de votos (por parte de la oposición) en esos lugares donde sí tenemos problemas de pobreza, digamos en Iztapalapa y en otras partes de la ciudad”.

Resaltó que ha recibido denuncia a por parte de vecinos, quienes les han dicho que han comenzado con las prácticas de compra de voto; “lo vamos a hacer públicamente y lo vamos a denunciar”.

Yo lo que digo en todos mis eventos, que ya desterremos la compra de votos en la Ciudad de México y que garanticemos elecciones limpias, libres, donde la población vote por quien quiera, pero no de esta manera.

Promete hospital regional para Magdalena Contreras

Foto: Especial

Por otra parte, la morenista se comprometió con habitantes de Magdalena Contreras a impulsar, en coordinación con el Gobierno federal, la construcción de un hospital regional en esta alcaldía.

Durante una asamblea de unidad en la colonia El Ocotal, Brugada Molina destacó que es necesario que los contrerenses tengan espacios dignos de salud.

Agregó “no se va a descuidar ni un minuto la seguridad” en esta alcaldía, y para ello informó que los policías mensualmente deberán rendir cuentas al pueblo.

Aclaró que estos últimos a su vez tendrán que evaluar a los elementos de seguridad y si en tres meses no dan resultados serán removidos.

Perfilan recuperar Magdalena Contreras

Foto: Cinthya Stettin

También señaló que Fernando Mercado, candidato de su partido a la alcaldía Magdalena Contreras, va a quitar al PRI de este territorio y “vamos a recuperarla con un gobierno transformador”.

Por su parte, el candidato de esta alianza a la demarcación Magdalena Contreras, Fernando Mercado señaló que van a recuperar todas las escuelas de la alcaldía y por cada peso que ponga Clara para mantenimiento de las mismas él pondrá la misma cantidad.

Finalmente dijo que se encargará de recuperar espacios y calles que han sido abandonadas, pero que resurgirán tras la construcción de una línea de Cablebús.

También estuvieron presentes los candidatos a una diputación local por el distrito 33, Emilio Guijosa, y el distrito 6 federal, Daniel Campos.