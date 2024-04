Fernando Vilchis pide a Azucena Cisneros que aclare su vínculo con el crimen organizado y ella responde: "Es una guerra sucia"

Fernando Vilchis, exalcalde de Ecatepec, desmintió las declaraciones hechas por la diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss, aseveró que no se ha reunido con ella, en entrevista con Blanca Becerril para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

"No me he reunido ni me reuniré, la diputada tiene que explicar su relación con grupos de la delincuencia", declaró Fernando Vilchis.