Claudia Sheinbaum: "Solo puede garantizar un gobierno honesto quien ha actuado con honestidad"

En sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, resaltó que solo se puede garantizar un gobierno honesto quien ha actuado con honestidad y puso como ejemplo sus resultados al frente de la jefatura de la capital.

"Quiero platicarles lo que hicimos en la Ciudad de México para poder garantizar un gobierno honesto. Ahorramos 100 mil millones de pesos se lo quitamos a la corrupción y a los privilegios del gobierno a eso le llamamos austeridad republicana. Disminuimos y digitalizamos trámites en la ciudad", expresó.

Claudia Sheinbaum resaltó que obtuvieron la mejor calificación de la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, encarga de fiscalizar y auditar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, siendo la única entidad que tuvo cero observaciones durante su gestión.

Eje de gobierno honesto y combate a la corrupción

Como parte de su Proyecto de Nación, Claudia Sheinbaum presentó recientemente su eje “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”, el cual busca erradicar prácticas que considera llevaron al país a tener gobiernos llenos de privilegios a costa de los recursos del pueblo de México.

“Hemos avanzado muchísimo, no somos iguales, sino no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el gobierno de la Transformación; sin embargo, tenemos que avanzar todavía más. La corrupción no es un asunto cultural como se decía antes, es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde hubo impunidad”, enfatizó.

La candidata de Morena resaltó su trabajo en la CDMX Foto: Captura de pantalla "X" Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó toda esta ideología se tradujo en obra pública, en programas sociales para beneficio de la ciudadanía de la Ciudad de México. Por tal motivo, la candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia buscará llevar algunas de sus iniciativas a nivel Federal.