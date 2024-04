"No se debe politizar la seguridad en elecciones", asegura Harfuch y Catalina Monreal desde la alcaldía Cuauhtémoc

El candidato al Senado por Morena, PT y PVEM; Omar García Harfuch, y Catalina Monreal, quien busca la alcaldía de Cuauhtémoc el dos de junio, aseguraron que de llegar a esos cargos aumentarán la seguridad en la demarcación, además apuntaron que se deben aumentar las propuestas para disminuir la incidencia delictiva en la capital y no politizar el tema en este contexto electoral.

"Omar siempre pone en riesgo su seguridad para que todos estemos bien, incluso su vida. En la Cuauhtémoc conozco bien sus problemáticas y he escuchado a los vecinos y a sus comerciantes, estamos preocupados por el abandono de seguridad por el abandono de la seguridad y el terrorismo institucional del PRI, PAN y PRD" dijo Catalina Monreal.

Se deben dar propuestas para aumentar la seguridad

Agregó que hace años dieron la oportunidad a la "derecha de gobernar y lo que obtuvimos fue traición, ahora no tenemos seguridad, requerimos más patrullas, más cámaras", abundó.

Ante vecinos de la demarcación Caty dijo que la participación de Harfuch en el evento, es importante para que "refleje la percepción de seguridad con el mejor en la materia".

Omar García Harfuch dijo que no se debe politizar el tema de seguridad en las elecciones, sino dar propuestas para aumentar la seguridad en demarcaciones como la Cuauhtémoc como fortalecer a los cuerpos policíacos en la capital.

Se buscara seguir la estrategia de seguridad

"Siempre tienen el interes de escuchar para mejorar su alcaldia, no son eventos protocolarios, todos los que están aquí, queremos servirles. Caty es una gran persona y es muy generosa al decir que era el mejor en seguridad, pero no, era todo un equipo. Tenemos mujeres y hombres muy valiosos, por eso no se debe politizar el tema de seguridad, se necesitan dirigentes que apoyen a sus instituciones, a sus agentes", dijo Harfuch.

Agregó que queda mucho por hacer pero que la coalición a la que pertenece buscara seguir la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.

"Estamos seguros que con Sheinbaum y Brugada llegarán proyectos para el beneficio de las personas y que la capital sea un lugar de paz y tranquilidad", dijo

