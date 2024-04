Señalemos a la PRIANdilla por la corrupción que representan: Aleida Alavez

Aleida Alavez Ruiz, aspirante a la alcaldía de Iztapalapa por la candidatura común Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México, expresó que la PRIANdilla debe ser señalada por lo que es, una clase política que cree que puede hacer negocio con el país.

En el marco del segundo debate entre las y el candidato a la Presidencia de la República, Alavez Ruiz expresó que la coalición integrada por Morena, el PT y el PVEM tiene el respaldo de la gente para afirmar que a la oposición no le interesa servir al pueblo.

"Lo único que saben hacer cuando gobiernan es buscar dónde tienen ganancias, por eso vamos a acabar con ellos el próximo 2 de junio”, dijo.

La Transformación va muy bien en Iztapalapa: Aleida Alavez

"No nos vamos a confiar, es de perdedores confiarse, por eso estamos invitando a toda la población a emitir voto masivo por Morena", declaró la candidata. FOTO: Especial

Aseguró que en Iztapalapa la segunda etapa de la Transformación va muy bien, lo que no debe significar que los esfuerzos deban relajarse.

"No nos vamos a confiar, es de perdedores confiarse, por eso estamos invitando a toda la población a emitir voto masivo por Morena", declaró.

Alavez Ruiz expresó que de esa manera se desaparecerá del mapa electoral a los partidos que lucran con las necesidades de la gente.

Alavez ruiz llamó a la gente a no caer en la estrategia de la PRIANdilla de la compra de votos. FOTO: Especial

En ese marco, llamó a la gente a no caer en la estrategia de la PRIANdilla de la compra de votos. "En Iztapalapa invitamos a que digan no a esta práctica, no a los mercenarios de la política", sentenció.

