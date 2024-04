Sheinbaum demostró en el debate que tiene la capacidad para gobernar este país: Anylú Bendición Hernández

Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum en Nuevo León, declaró en entrevista con Reporte H en Heraldo Radio Monterrey de El Heraldo Radio que la abandera da de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum demostró en el segundo debate estar preparada y con la capacidad para gobernar este país.

A su vez, aseguró que "la candidata del PRIAN", Xóchitl Gálvez, tiene como meta seguir bajando en las encuestas hasta el tercer lugar "porque fue pura agresión, pleito y pelea y eso no es lo que queremos los regios", indicó. Hernández Sepúlveda acusó de Gálvez de enfocarse en las acusaciones, los ataques y las ofensas en lugar de proponer:

"Si te están atacando con puras mentiras tampoco sirve perder el tiempo en eso, la candidata del PRIAN se ofende mucho; hacía puros ataques y nos quedamos esperando sus propuestas. Y de (Jorge Álvarez) Máynez, dijo puras torpezas y con la doctora Claudia hubo certeza y nos dio a conocer su proyecto", enfatizó.

México necesita finanzas sanas e impulsar la austeridad republicana

Se necesita seguir abonando a los programas sociales y seguir generando empleo, destacó Bendición Hernández. FOTO: IG / @anylubendicion

Anylú Bendición Hernández destacó que en el tema de economía Claudia Sheinbaum fue muy certera durante el debate al asegurar que México necesita finanzas sanas y seguir impulsando la austeridad republicana:

"Y seguir abonando a los programas sociales y seguir generando empleo, parques industriales y vivienda para sacar adelante a la población", declaró a El Heraldo Radio. "Planea fomentar la electro movilidad, hay que empezar a regular una transición energética ambiciosa, que genere medidas para Pemex y CFE."

Para la vocera de la campaña, hay seriedad en las propuestas de Sheinbaum y en su plan de seguridad. Destacó que ya lo implementó en Ciudad de México, en donde se bajaron los feminicidios y homicidios, "en cambio la candidata del PRIAN no sabe ni qué ofrecer, ella no ha hecho cambios profundos y el candidato de MC no tiene experiencia en el tema de seguridad", concluyó.

