Claudia Sheinbaum está segura del voto a su favor en Tlaxcala: Ana Lilia Rivera

De acuerdo con Ana Lilia Rivera, candidata al Senado de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, se siente segura del voto del pueblo de Tlaxcala.

“Ella (la Dra. Sheinbaum) cuenta con una estadística, la votación estado, de acuerdo a las encuestas, está por arriba del 60%, nos vamos a llevar al tres por uno”, indicó la candidata Rivera.

Y es que Ana Lilia, aseguró que el pueblo de Tlaxcala ya está informado, por lo que es difícil que se dejen engañar por otros partidos políticos. “Ya no nos engañan, no nos manipulan, no será fácil que lleguen a nuestra casa y nos ofrezcan algo y nosotros cambiemos, por ello la doctora decidió venir al final, solo a confirmar, el compromiso y agradecer”, resaltó la candidata al senado.

Sheinbaum durante su participación en el segundo debate. Foto: Cortesía

¿Cuándo visitará Claudia Sheinbaum Tlaxcala?

Si bien la candidata a la presidencia por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo ya vistió Tlaxcala como precandidata a la presidencia, se espera que la Dra. Sheinbaum acude de nuevo a la entidad. Hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha exacta de su visita, pero de acuerdo con ella, en su gira espera estar en los 300 distritos.

Claudia Sheinbaum “estará recorriendo otros estados, donde es necesario informar y sobre todo dar a conocer las propuestas que trae al llegar a la presidencia de la República, por ello, el cambio de la agenda; sin embargo, mantiene la confianza en esta entidad”, resaltó Ana Lilia.

Hasta el momento, del 30 de abril al 5 de mayo estará en: Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Estado de México.