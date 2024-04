Xóchitl Gálvez ganó el segundo debate presidencial según encuesta de Massive Caller

De acuerdo con la casa encuestadora Massive Caller, la candidata de "Fuerza y Corazón X México", Xóchitl Gálvez, fue la ganadora del segundo debate presidencial, de acuerdo con 56 por ciento de las personas encuestadas que declararon haber seguido el debate.

A la pregunta de "¿Quién presentó las mejores propuestas o fue el ganador del debate?", 56 por ciento respondieron que la candidata del PAN, PRI y PRD. Le siguió Claudia Sheinbaum, de "Sigamos Haciendo Historia", con 32.4 por ciento, y finalmente Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, con 11.6 por ciento.

Foto: Massive Caller

De acuerdo con Massive Caller, 79.3 por ciento de los encuestados reafirmó la preferencia de su voto, mientras que 14.5 por ciento dijo que cambió por otro candidato y 6.2 por ciento detalló que no había decidido pero lo hizo luego de este ejercicio.

Foto: Massive Caller

En ese sentido, 58.3 por ciento de los encuestados dijeron que su voto cambió a favor de Gálvez Ruiz, 34.8 por ciento opinó lo mismo para Claudia Sheinbaum y 6.9 por ciento dijeron que ahora votarán por Álvarez Máynez.

Foto: Massive Caller

Tras ver el debate, los encuestados respondieron a la pregunta de quién creen que ganará la elección. De los encuestados, 52.2 por ciento consideró que la vencedora en las urnas será Xóchitl Gálvez, 43.3 por ciento dijeron que será Claudia Sheinbaum y 4.5 por ciento esperan que el próximo Presidente sea Jorge Álvarez Máynez.

Foto: Massive Caller

Más de una tercera parte no siguieron el debate

Cabe destacar que 36.9 por ciento de los encuestados dijeron no haber visto el debate entre candidatos a la Presidencia. Esto, debido a que 25.1 por ciento no sabía que se estaba realzando, 24 por ciento manifestó no tener interés en la política, 19.5 por ciento señalaron "falta de tiempo" como causa y 31.4 por ciento dieron otras razones.

Foto: Massive Caller

Massive Caller basó sus resultados en mil personas, a través de encuestas levantadas mediante la técnica de "robot" en grabaciones enviadas a los hogares, que son contestadas por el propio entrevistado y realizando las llamadas en forma aleatoria a fin de que sean representativas. La tasa de rechazo de la encuesta es de 95 por ciento.