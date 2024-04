López Casarín señala que triunfará en la alcaldía Álvaro Obregón

Ante más de 2 mil personas reunidas en las instalaciones oficiales, el abanderado de Morena, PT y el Partido Verde anticipa su victoria en las elecciones del próximo 2 de junio El candidato a Senador, Marcelo Ebrard, indicó que la 4T recuperará la demarcación para avanzar en el proyecto de futuro, de la mano de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada Ante más de 2 mil personas reunidas en la sede de la Alcaldía Álvaro Obregón, Javier López Casarín, candidato de Morena, PT y el Partido Verde al gobierno local, anticipó un triunfo contundente en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Aquí ya ganamos, de aquí nada ni nadie nos va a sacar”, aseguró el abanderado de las izquierdas ante un abarrotado Salón de Usos Múltiples. Minutos antes, el abanderado de las izquierdas salió a saludar a los simpatizantes que se encontraban en la explanada del recinto, quienes por cupo no pudieron ingresar.

El aspirante dijo que en el acto celebrado hoy, así como en los recorridos que ha realizado a lo largo de la demarcación en las últimas semanas, las y los vecinos le confirman el deseo de un cambio en la administración.

“Las y los obregoneneses exigen un giro en el rumbo de Álvaro Obregón, hacia un proyecto humanista y comprometido con la sociedad. Nuestras vecinas y vecinos merecen un gobierno que no los maltrate, que no los humille, que no atente contra sus fuentes de trabajo”, indicó López Casarín.

Asimismo, mandó un mensaje a los trabajadores de la Alcaldía, a quienes ofreció trabajar de la mano, mejorar el ambiente y las condiciones en las que laboran. “Aguanten, porque pronto rescataremos la Alcaldía. Nunca más al maltrato, nunca más a la humillación. Que me escuchen aquí adentro y en los campamentos de servicios públicos. Nosotros sí los vemos, nosotros sí los escuchamos, tanto a ustedes como a sus familias. Les agradezco su esfuerzo porque gracias a ustedes la Alcaldía está en pie”, comentó el abanderado de la candidatura común Seguiremos Haciendo Historia.

"Claudia Sheinbaum a ser la primera Presidenta de México"

El candidato a senador, Marcelo Ebrard Casaubon, pidió redoblar los esfuerzos rumbo al día de la elección, convenciendo a la gente de votar por el proyecto de la 4T. “Hoy es el principio del fin para el gobierno prianista en Álvaro Obregón. Este es el primer evento de Morena en instalaciones de una alcaldía gobernada por el PRIAN. Ya no nos vamos a salir de aquí, el próximo 2 de junio tendremos a un nuevo alcalde: Javier López Casarín.

"Queremos llevar a la doctora Claudia Sheinbaum a ser la primera Presidenta de México; nos mueve que nuestra Jefa de Gobierno sea Clara Brugada. Yo la conozco desde hace más de un cuarto de siglo, cuando ella empezaba como dirigente en San Miguel Teotongo, defendiendo a quien no tenía agua, ni escrituras, ni transporte. Hoy, después de un largo camino, es la candidata a Jefa de Gobierno. Ella sí conoce la ciudad, sí conoce a la gente”, dijo el ex Canciller. López Casarín condenó las conductas antidemocráticas de sus rivales, como el retiro de propaganda electoral, el uso de grupos de choque, las amenazas a trabajadores, el uso partidista de programas sociales y las intimidaciones a vecinos.

“Nuestra campaña es de alegría, de esperanza, de respeto a la ley. Así seguiremos y así será nuestro gobierno, porque no somos iguales”, comentó. En el acto participaron el diputado Carlos Cervantes, el representante de Morena ante el IECM, Eduardo Santillán, así como los candidatos a diputados Rosario Morales, Carina Piceno, Daniel Campos y Camila Martínez. Asimismo, concejales y candidatos a integrar el próximo consejo.