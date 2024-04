Javier López Casarín aclara que insulto a Sheinbaum fue hackeo a su cuenta X

El candidato a alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, aclaró que su cuenta X, antes Twitter, fue hackeada por lo que se deslindó de los últimos mensajes publicados en su red social en los que se lee un insulto contra su compañera de partido y candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

A través de un comunicado, López Casarín señaló que los últimos mensajes publicados no coinciden con su visión y su postura política.

El aspirante condenó el hecho y lo calificó como una estrategia de guerra sucia, en el contexto de las próximas elecciones para renovar la alcaldía Álvaro Obregón.

Dijo que lama la atención que, de forma inmediata y sinconizada cuentas relacionadas con el PRIAN hicieron eco de los mensajes producidos tras el hackeo.

Finalmente, Javier López Casarín reiteró su compromiso con la Cuarta Transformación y con cada unos de los hombres y mujeres que construyen un paìs más justo , donde se garantizan las libertades y derechos empezando por la doctora Sheinbaum, quien dijo, evidentemente ganó el debate.

En la cuenta X de Javier López Casarín apareció un tuit en el que se lee:

No me jodas, se vio muy pendeja Claudia, no supo responder nada".