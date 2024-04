IECM rechaza que haya censura a Morena entorno al tercer debate

Mauricio Huesca Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), rechazó que haya censura por parte del órgano electoral como lo ha denunciado la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el partido Morena sobre el tema del “Cártel Inmobiliario”.

De ninguna manera, no es censura en la media que el propio documento internacional y nuestra propia Constitución señala que cosas pueden impedir la libertad de expresión, sí hay señalamientos de que el régimen democrático es de total apertura, total libertad, pero ningún derecho es absoluto”, comentó el consejero del IECM en entrevista para Reporte H con Blanca Becerril, que se transmite por El Heraldo Televisión.

Sigue leyendo:

IECM dicta medidas cautelares a morenistas por "calumnias" en contra de Taboada

Clara Brugada denuncia intento de censura antes del segundo debate por la CDMX

Mauricio Huesca Rodríguez explicó que existen límites a la libertad expresión y está termina cuando se cae en la calumnia o se violan algunos principios.

Está prohibido la pornografía infantil por obvias razones, la excitación a la violencia, la apología del delito, la violencia política de género y la calumnia, estos de estos régimen no lo impuso al instituto de ayer a hoy, es un régimen que ha existido, pues prácticamente toda la vida política de nuestro régimen constitucional”.

Aclaró que el tema del "Cártel Inmobiliario" sí se podrá tocar en el debate porque está amparado dentro de la libertad de expresión.

Es importante señalar porque escuché también al senador Cravioto ‘que no se va a poder usar en el debate’, pero esto me da la oportunidad de señalar que no es así… todo lo que se diga entorno al debate de lo que ocurrió y que se llevará a cabo. Todo lo que se puede decir está amparado dentro de la liberta expresión porque está señalado dentro de una situación de libertad, de democracia deliberativa, de democracia participativa”, señaló el consejero del IECM.