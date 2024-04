La seguridad requiere atención a las causas, no una guerra sin cuartel: Omar García Harfuch

Durante un encuentro ciudadano en la alcaldía Magdalena Contreras, Omar García Harfuch, candidato al Senado de la República por la Ciudad de México, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), defendió la continuidad de la estrategia de seguridad, y destacó la importancia de atender las causas de la violencia.



En el evento realizado en una escuela de educación superior ubicada en la colonia San Jerónimo Lídice, García Harfuch habló de los resultados en materia de seguridad al disminuir los homicidios y bajar la percepción de inseguridad gracias a una política de coordinación, inteligencia, fortalecimiento de la policía y atención a las causas.

Estrategia de seguridad

Harfuch habló de una estrategia coordinada y de atención a las causas / FOTO: ESPECIAL

García Harfuch explicó que atender las causas no significa que no se van a detener a los delincuentes, ya que “Abrazos, no balazos” lo que quiere decir es que no va haber una guerra sin cuartel que afecte a la población civil.

Asimismo, respaldó las propuestas realizadas por Fernando Mercado, candidato a la alcaldía Magdalena Contreras, y expresó que están alineadas al proyecto de Clara Brugada y la doctora Claudia Sheinbaum. También reconoció la trayectoria del candidato, por 25 años de trabajo en esta demarcación, recorriendo cada calle y colonia, donde ha estado verdaderamente presente.

“Hay una estrategia clara no de ocurrencias, no de proceso electoral, sino estrategias consolidadas que pueden dar un resultado y que necesitamos construir sobre lo que ya está funcionando. Y lo que no haya funcionado de manera correcta, estoy seguro que Clara Brugada, como próxima Jefa de Gobierno, redireccionará aquellos programas que ella considere. Pero ya están las bases sentadas”.

Resaltó que en seguridad hay protagonismos y lamentó que se politice este tema, donde muchos presumen haber bajado la inseguridad, pero expresó que quienes bajaron la inseguridad fueron “los miles de mujeres y hombres policías que están en la calle, la gente que está trabajando todos los días, yo tuve el honor de encabezar ese cuerpo, pero verdaderamente quien está en la calle haciendo todo un esfuerzo pues son compañeras y compañeros, que nuestro trabajo es mejorar las condiciones para que puedan estar mejor”.

A su vez, el candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” hizo un llamado al voto y a la movilización para que la alcaldía y toda la ciudad mejore.

“Necesitamos su ayuda este 2 de junio para que nos ayuden a movilizar, a salir a votar, para que nuestra alcaldía esté mejor, para que nuestra Ciudad esté mejor, y para que nuestra próxima presidenta pueda tener un apoyo mucho más fuerte de su propia jefa de Gobierno, de su futuro alcalde y de varios de sus compañeros diputados”.

Propuestas con rigor

Fernando Mercado destacó sus proyectos en materia de seguridad / FOTO: ESPECIAL

En su intervención, Fernando Mercado, candidato a la alcaldía Magdalena Contreras por Morena, PT y PVEM, explicó que sus propuestas tiene un rigor técnico ya que fueron resultado de foros ciudadanos con la participación de especialistas en el tema.

Entre dichos proyectos se encuentra continuar con la estrategia de los gobiernos de la transformación para atender las causas de la violencia, mantener los gabinetes de seguridad, crear redes vecinales, “cuidar a quienes nos cuidan” dando mejores condiciones a los policías, inteligencia artificial en cámaras de videovigilancia, patrullajes permanentes, rescate de módulos de vigilancia, cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas y ampliar los senderos seguros.

En este evento estuvieron presentes Daniel Campos Plancarte, candidato a Diputado Federal por el Distrito 6; César Emilio Guijosa Hernández, candidato a Diputado Local por el Distrito 33, candidatos y candidatas a concejales y vecinas y vecinos de La Magdalena Contreras.