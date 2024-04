Atención a salud mental de capitalinos será una de las prioridades para Santiago Taboada

En su búsqueda por inspirar a la juventud capitalina a participar en los próximos comicios del 2 de junio, el candidato de Va X la Ciudad de México a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, se reunió con estudiantes de la Universidad Intercontinental (UIC) para hablar sobre sus propuestas y la importancia de brindar mejores condiciones para su vida adulta.

Desde el domo del centro educativo, el abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD, indicó que uno de los puntos esenciales de su plan de gobierno es atender la salud mental de los jóvenes, ya que a partir de ello pueden mejorar de manera integral su calidad de vida.

Sigue leyendo:

Santiago Taboada promete salud, alimentación y educación para las niñas y niños

Ernestina Godoy pide a Fiscalía acelerar investigaciones contra Santiago Taboada

Taboada declaró que salud de los jóvenes es prioridad / FOTO: ESPECIAL

El candidato denunció que, a pesar de haberse convertido en una de las problemáticas más grandes para los jóvenes capitalinos, el gobierno en turno ha delegado la atención a los propios usuarios, lo que evita que alguien que no tiene los recursos económicos para costear los servicios de salud mental pueda acceder a ellos.

Es así que consideró urgente atender esa carencia desde el gobierno central y no dejar a nadie fuera del beneficio.

El candidato se reunió con estudiantes de la UIC / FOTO: ESPECIAL

Otro de los temas más cuestionados por los estudiantes fue el de la movilidad, ya que entre sus propuestas el candidato mencionó que es necesario extender el servicio del transporte público hasta la madrugada y así tener jornadas funcionales de 24 horas, ello con el fin de que los jóvenes que salgan de fiesta puedan tener opciones, además de los taxis, para trasladarse a sus hogares.

No obstante, insistió en que su objetivo es que cada capitalino pueda elegir su medio de transporte, por lo que además de mejorar los sistemas existentes, también promoverá la colocación de biciestacionamientos en los centros de mayor movilidad y ayudará a que el transporte concesionado pueda transitar a un sistema de energía limpia.

Asimismo, compartió su visión de ciudad, que involucra la repartición equitativa y salubre del agua, viviendas a bajo costo para que los jóvenes puedan independizarse y el regreso del Seguro Popular.

Con ello, pidió a los presentes no ser indiferentes ante el actual proceso y advirtió que su participación cuenta mucho, por lo que requirió de su apoyo para evitar la apatía en los comicios.

Más tarde, al ser entrevistado por los medios de comunicación, el aspirante se dijo confiado en que su campaña seguirá creciendo a pesar de las acusaciones de la oposición y descartó vivir en un departamento presuntamente relacionado con el cártel inmobiliario, tal como la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, afirmó en el Segundo Debate Chilango.

“Yo puedo perfectamente decir lo que he hecho y lo que tengo, porque todo lo he declarado. (…) No hay candidato más escaneado en esta ciudad que su servidor, si tuviera medio pelo despeinado ya me hubieran agarrado”, sostuvo.