Trabajar por la infancia para transformar su vida y el país, promete Salomón Chertorivski

El candidato a la Jefatura de Gobierno de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, indicó la importancia de trabajar por la primera infancia, puesto que hacerlo significa transformar sus vidas y el país.

“Hagamos todo lo que tengamos que hacer y comprometámonos todos los que estamos en los gobiernos, quienes están en las empresas, en la sociedad civil, comprometámonos todos por cumplir esas metas, porque si las cumplimos vamos a transformar no solo la vida de las niñas y los niños, sino vamos a transformar este país”, aseguró.

Sigue leyendo:

Estos fueron los mejores momentos del debate entre candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Salomón Chertorivski se proclama ganador del Segundo Debate chilango

Asegura que la infancia debe ser la primera prioridad

Foto: Daniel Ojeda @danielojedafoto

En su participación durante la firma del Pacto por la Primera Infancia, sostuvo que está convencido de que el grado de un país se mide con la atención que se le brindan los gobiernos a las niñas y a los niños.

“Por eso, les quiero decir que vengo a afirmar, sin reivindicar, sin duda, me parece que lo que ha hecho el pacto por la primera infancia es fundamental, tenemos que pasar a la acción, no puede haber prioridad más importante de ningún gobierno que no sea las niñas y los niños”, resaltó.

Urge a padres involucrarse

Foto: Daniel Ojeda @danielojedafoto

Frente a las niñas y los niños que asistieron al evento, Salomón Chertorivski, señaló la necesidad de la inclusión de los padres y las madres en el desarrollo de los menores, sobre todo, en los primeros nueve meses de vida y hasta los cinco años.

“Los padres y las madres tenemos que estimular, tenemos que jugar, tenemos que acariciar, tenemos que cantar y tenemos que acompañarlos para su desarrollo, no solo porque es posible, sino porque es la única salida para tener un mejor país. No hay dinero mejor invertido que lo que se invierta desde los menos nueve meses hasta los cinco años de vida”, manifestó.

¿Cuáles son las propuestas de Chertorivski para la primera infancia?

Foto: Daniel Ojeda @danielojedafoto

Entre las propuestas que presentó en materia de las infancias, dijo que de ganar las elecciones, brindará consultas prenatales, nutrición para las madres, el embarazo sin violencia, lactancia materna exclusiva y la vacunación completa.

Finalmente, apuntó que trabajará en favor de todas y todos los niños del país, para que estos lleguen a la luna y hagan realidad sus sueños,

“Por eso, para las niñas y para los niños, todo. Lleguemos a la luna y hagamos realidad que las niñas y niños de nuestro país tengan todo lo que merecen y sean lo que puedan ser”, concluyó.