Taboada ganó el debate con aplomo y refutó las calumnias de Clara Brugada: Federico Döring

Federico Döring, coordinador de campaña de Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por "Va X la CDMX" , aseguró que la participación del aspirante en el Segundo Debate chilango fue todo un éxito, así lo declaró en entrevista con Sandra Romandía para Romandía en El Heraldo de El Heraldo Radio.

Döring declaró que el exalcalde de Benito Juárez tuvo un mejor desempeño que en el debate anterior: "lo vimos con más aplomo, con más cancha, con más facilidad para refutar las calumnias de Clara Brugada, pudo colocar con más aciertos sus resultados. No cayó en las provocaciones que no valía la pena confrontar, se centró en las que era relevante refutar", enfatizó.

El coordinador de campaña destacó las diferencias en los festejos de ambos equipos al término del debate: "Al margen de cualquier apreciación de rostros, tu puedes ver las fotos en las conferencias de prensa después del debate, en el entorno de Clara no se les ve una sonrisa a nadie. En cambio en las fotos de Santiago todos son de euforia, de beneplácito, de alegría, alguien llegó muy contento a su cuartel para ser vitoreado", expuso.

Luis Vizcaíno no trabajó un solo día en el gobierno de Taboada: Döring

Döring aseguró que Luis Vizcaíno "jamás estuvo en el gobierno de Taboada, ni un solo minuto". FOTO: Especial

Sobre el tema del departamento que se le acusa a Santiago Taboada de habitar, Federico Döring aseguró en El Heraldo Radio que estas aseveraciones son calumnias: "La calumnia se toma como viene y de quien viene, a veces la calumnia misma no merece ser honrada con una respuesta", indicó.

Al tiempo que Döring enfatizó en que "Luis Vizcaíno no trabajó un solo día en el gobierno de Taboada, él jamás estuvo en el gobierno de Taboada, ni un solo minuto, entonces ¿por qué tendría que responder por el desempeño de un exfuncionario de una administración que no es la suya?", se cuestionó.

"Taboada no se va a distraer con Luis Vaizcaíno porque no trabajó para él"

¿Por qué tendría que responder por el desempeño de un exfuncionario de una administración que no es la suya?", se cuestionó Döring. FOTO: Especial

Finalmente Döring aseguró que Taboada no se va a distraer con el tema del departamento y de Luis Vaizcaíno: "Me parece poco serio pretender que él responda por actos que en tiempo y espacio que no fueron de su gobierno. Este es un ejemplo de que él no se va a distraer con Luis Vaizcaíno porque no trabajó para él."

Por ello, refirió que el candidato no tendría por qué responder cuestiones que competen en todo caso a otro exjefe delegacional. No vamos a andar discutiendo chismes de cosas que no pasaron en la administración de Santiago, acotó.

"Entonces ellos pueden presentar lo que quieran, se va a caer y se va a secar como el lodo, no van a poder presentar ninguna prueba de la relación de Vizcaíno con Taboada", concluyó.

MYPR