"Vamos a llegar a limpiar todo este cochinero": Santiago Taboada

Entre gritos como “ganamos el debate” y “ya tenemos nuevo jefe de Gobierno”, Santiago Taboada se dijo seguro de que el siguiente sexenio en la capital del país lo dirigirá la coalición Va X la Ciudad de México.

Tras abrazar a los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, el abanderado de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD, afirmó que llegará a la jefatura de Gobierno a “limpiar el cochinero” que dejó la actual administración.

“Yo ya les dije, vamos a llegar el 2 de junio después de ganar a limpiar todo este cochinero, por eso están temblando”, señaló.

Tema del Cartel Inmobiliario es usado para perjudicar mis aspiraciones políticas: Taboada

Taboada declaró que el Segundo Debate Chilango le sirvió para proponer un modelo de ciudad en el que no exista la corrupción. FOTO: Especial

Ello, luego de que en el debate de este domingo se le acusó de pertenecer al llamado Cartel Inmobiliario, tema que el candidato acusó de ser usado para perjudicar sus aspiraciones políticas.

“Si yo tuviera la mitad de lo que me han venido señalando yo no estaría aquí debatiendo. Yo no estaría como candidato, me investigó la Contraloría, metieron a la Fiscalía a espiar mis teléfonos. Aquí estoy, a 43 días, ya se van, les vamos a ganar”, sostuvo.

Indicó que el Segundo Debate Chilango le sirvió para proponer un modelo de ciudad en el que no exista la corrupción, una que, dijo, ha permeado por casi 27 años.

“Yo propuse normas, propuse cambios profundos, propuse, cómo le voy a hacer para resolver el tema del agua. Ella presentó una laminita con datos que le pasaron del gobierno, porque aparte la asesoran mal, por eso la mentira es clara”, sentenció.

La población capitalina busca un cambio en el Gobierno, asegura Taboada Cortina

El aspirante afirmó que la propia ciudadanía le ha compartido datos de ayuda para su campaña. FOTO: Especial

Asimismo, afirmó que la propia ciudadanía le ha compartido datos de ayuda para su campaña, sus propuestas e incluso sus ataques, muestra de que la población capitalina busca un cambio en el Gobierno. “El pueblo bueno nos la mandó”, dijo sobre el origen de la información difundida en el ejercicio democrático.

Respeto a la ausencia de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, el aspirante indicó que debió atender otro evento; no obstante, los demás líderes nacionales de la alianza demostraron su apoyo con porras como “ganamos el debate” y “ya tenemos nuevo jefe de Gobierno”.

